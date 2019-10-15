Отруєння в Солсбері: Чепігу знайшли на фото з весілля доньки генерала ГРУ
Росіянин Анатолій Чепіга, якого британська влада підозрює в отруєнні родини Скрипалів, відвідував весілля доньки генерал-майора Головного розвідувального управління РФ Андрія Авер'янова, твердять західні видання. За їхніми даними, генерал Авер'янов очолює військову частину №29155, яка входить до складу ГРУ.
Газета The New York Times стверджувала, що саме цей підрозділ стоїть за російськими акціями, спрямованими на дестабілізацію в Європі.
Фотографії з весілля оприлюднили "Радіо Свобода" та Bellingcat. "Радіо Свобода" стверджує, що Чепіга був присутній на весіллі дочки генерала з дружиною і двома дітьми.
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Про існування таких фотографій минулого тижня написала The New York Times. За даними видання, військова частина №29155 під командуванням Андрія Авер'янова функціонує не менш як 10 років, але про її існування західним спецслужбам стало відомо лише нещодавно.
Російська газета "Ведомости" раніше писала, що військова частина №29155 відома ще з 1960-х років як секретний центр ГРУ, вона розташована на сході Москви.
За даними британської влади, росіяни "Руслан Боширов" і "Олександр Петров" відповідальні за спробу отруєння у британському місті Солсбері ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля, засудженого в Росії за держзраду, і його доньки.
За інформацією "Радіо Свобода" та Bellingcat, весілля доньки генерала Авер'янова, на якому, ймовірно, був присутній Анатолій Чепіга, відбулося в липні 2017 року, за пів року до замаху на Скрипалів.
За даними Bellingcat, справжнє ім'я "Боширова" - Анатолій Чепіга, і він служить в ГРУ.
У вересні 2018 року телеканал RT показав інтерв'ю людей, які назвали себе Петровим і Бошировим, головному редактору телеканалу Маргариті Симонян.
Вони заявили, що це їхні справжні імена, а на фотографіях британської поліції - точно вони. Про себе співрозмовники Симонян розповіли небагато: "підприємці середньої руки", займаються послугами у сфері фітнесу і здоров'я, часто подорожують Європою в особистих і ділових цілях.
Будь-яку причетність до отруєння Скрипалів вони категорично заперечують.
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