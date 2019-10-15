Верховний суд скасував заборону на нічний продаж алкоголю в Києві

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Верховний суд підтримав рішення суду попередньої інстанції і визнав заборону КМДА на нічний продаж алкоголю, схвалену у 2017 році, незаконною. При цьому інша - новіша - постанова Київради від 2018 року продовжує діяти.

Вердикт вже оприлюднений на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

В ньому йдеться, що постанова набирає чинності у день публікації, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Заборону на продаж алкоголю у столичних об'єктах торгівлі у 2017 році ухвалила Київська міська держадміністрація.

Згідно з нею, продавати алкогольні, слабоалкогольні напої, а також столові вина та пиво заборонялося в період з 23 години вечора до 10 години ранку.

При цьому заборона не поширювалася на заклади ресторанного харчування - кафе, бари та інші заклади, що мають відповідну ліцензію.

Після схвалення цього рішення його спробували оскаржити одразу кілька позивачів, які наполягали на тому, що КМДА не має законних повноважень для схвалення подібних заборон.

Спочатку цю скаргу задовольнив Окружний адмінсуд Києва, пізніше таке ж рішення схвалив Київський апеляційний суд, тепер це рішення підтримав і Верховний суд.

У постанові Верховного суду йдеться, що закон "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", на який посилалася КМДА - так само, як і інші нормативно-правові акти - "не надають органам місцевого самоврядування повноважень запроваджувати заборону реалізації пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв у певний період часу".

Втім, у 2018 році КМДА схвалила ще одну постанову про заборону на нічний продаж алкоголю, і вона продовжує діяти.

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