"Приватбанк" виграв у Коломойського апеляцію в Лондонському суді

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"Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Лондона. Рішення стосувалася питання, чи може справа щодо колишніх власників банку - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - розглядатися у Великій Британії.

Рішення суду зокрема означає, що арешт активів Коломойського, який було схвалено у 2017 році, залишається чинним до моменту, поки не буде винесене судове рішення по суті справи, а також, що справа в подальшому розглядатиметься саме у Лондоні.

Коломойський і Боголюбов наполягали на тому, що процес не можна розглядати у Великій Британії, адже місцевий суд не має відповідної юрисдикції.

Як зазначають у пресслужбі "Приватбанку", суд у Лондоні дійшов висновку, що "банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування 1,9 мільярда доларів США (включно з процентами - 3 мільярда доларів США) як заявлено в позовних вимогах", та що судовий наказ про всесвітній арешт активів залишається чинним.

Що це за справа?

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У грудні 2017 року "Приватбанк" подав позов у Високий суд Лондона проти ексвласників банку Ігора Коломойського, Геннадія Боголюбова і кількох компаній, які їм ймовірно належать або знаходяться під їхнім контролем.

Банк сподівається повернути в Україну кошти, які, на думку українських правоохоронних органів та нового менеджменту банку, були виведені з України напередодні націоналізації у грудні 2016 року.

Аудит банку, проведений компанією Kroll у 2017 році, підтвердив, що "Приватбанк" перед націоналізацією вдавався до масштабних шахрайств, внаслідок чого збитки сягнули 5,5 млрд доларів.

У 2017 році суд у Лондоні видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова на суму в понад 2 мільярди доларів. Також фігурнатів справи зобов'язали, зокрема, не витрачати більш як 20 тисяч фунтів на тиждень.

Згодом, у березні 2018 року, Коломойський і Боголюбов оскаржили це рішення Лондонського суду: їхні юристи намагалися довести, що справу потрібно розглядати не у Великій Британії, а в країні проживання або країні громадянства відповідачів.

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