Депутатів-прогульників тепер каратимуть. Як саме?

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Верховна Рада запровадила позбавлення депутатів низки виплат або зарплати у випадку прогулів.

За такий законопроєкт проголосували 265 депутатів, 229 голосів дала фракція "Слуги народу", 15 - "Голос". "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Опозиційна платформа-За життя" майже в повному складі або не голосували, або утрималися.

Реєструватиме відвідуваність депутата електронна система шляхом натискання ним кнопки "за" перед відкриттям пленарного засідання. Якщо він не зареєструвався таким чином, але потім протягом дня брав участь у голосуваннях через електронну систему, він буде вважатися зареєстрованим.

Як це працюватиме?

Якщо депутат без поважних причин пропустить третину засідань парламенту за місяць або половину засідань комітету, до якого він входить, його позбавлять грошей на відрядження, компенсації на видатки щодо оренди житла та проїзд, грошей на утримання приймальні.

У випадку відсутності на 70% пленарних засідань депутат позбавлятиметься зарплати.

Рішення про урізання фінансування депутатів-прогульників або позбавлення зарплати ухвалюватиметься на основі даних про реєстрацію парламентарів у сесійній залі та звітів Апарату Верховної Ради про їхній робочий час.

Після цього комітет з питань регламенту і депутатської етики розглядатиме питання про обмеження фінансування конкретним депутатам на місяць, а остаточне рішення про це має ухвалити голова Верховної Ради.

Що це за компенсації?

Відповідно до закону "Про статус народного депутата України", кожен депутат щомісяця отримує компенсації за виконання депутатських функцій.

Щороку на такі цілі з бюджету витрачається кілька десятків мільйонів гривень, втім, скільки точно - невідомо, адже публічно про ці витрати народні обранці не звітують.

За даними Центру демократії та верховенства права, який проаналізував добровільні звіти кількох депутатів ще попереднього скликання, під "витратами на депутатську діяльність" маються на увазі переважно оплата інтернету та зв'язку, канцелярії, а також робочих відряджень по Україні.

"Деякі народні обранці усно зазначають, що з огляду на низький рівень заробітної плати ці кошти сприймаються ними як частина оплати праці депутата", - відзначали у Центрі демократії та верховенства права.

Що з зарплатами?

Водночас депутати вирішили позбавити своїх колег-прогульників не лише компенсацій, а й зарплат взагалі.

Зокрема вже у фінальній версії ухваленого сьогодні закону з'явилася норма про те, що підставою для отримання депутатами зарплати є відвідування ними 70% пленарних засідань.

"Облік участі народного депутата у голосуванні при прийнятті рішень Верховної Ради здійснюється за допомогою електронної системи, а дані такого обліку (у відсотках) оприлюднюються за кожний день пленарних засідань на офіційному веб-сайті Верховної Ради та на особистій сторінці народного депутата, розміщеній на офіційному веб-сайті Верховної Ради", - йдеться у новій версії регламенту Ради.

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