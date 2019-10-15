Лоукостер Ryanair запускає нові рейси з України. Куди саме?

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Лоукост-авіакомпанія Ryanair запускає нові рейси з України. Зокрема компанія почне літати з нового для себе українського аеропорту в Херсоні, що поруч з анексованим Кримом.

Херсон - Краків

З грудня 2019 року компанія почне виконувати прямі рейси з Херсона до польського Кракова.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час спільного брифінгу з комерційним директором авіакомпанії Ryanair Девідом О'Брайаном.

За словами міністра, перший рейс Херсон-Краків відбудеться орієнтовно 21 грудня, й далі перельоти на цьому маршруті проходитимуть двічі на тиждень: вівторок та субота.

Раніше Ryanair літав лише з чотирьох українських аеропортів у Києві, Львові, Одесі та Харкові.

Про значення польотів з Херсону написав і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, який починав переговори з Ryanair.

"Чому це важливо? Якщо ви громадянин України, у вас український біометричний паспорт і ви мешкаєте на території окупованого Криму - у Вас з 21 грудня є можливість прилетіти до ЄС з Херсону дешево - від 10 євро", - відзначив він.

"Чому це важливо для Херсону і області? Відсьогодні Ви - на туристичній мапі найбільшого лоу-кост перевізника Європи. Тепер важливо добре підготуватися і з літа 2020 року на пляжах Херсонщини зустрічайте британців, німців, поляків, скандинавів", - додав колишній чиновник.

Куди ще літатимуть?

З літа 2020 року Ryanair планує ще збільшити кількість рейсів з України, причому два маршрути будуть повністю новими.

Мова йде про рейси зі Львів-Будапешт та Харків-Варшава. Також очікується новий рейс з Харкова до Будапешта.

Загалом же Ryanair літатиме з України до Іспанії, Німеччини, Польщі, Угорщини та інших країн.

Девід О'Брайан також розповів про перспективи запуску лоукост-рейсів до Італії та регіонів Франції - по ним ще йдуть переговори.

Зокрема, французький уряд, за словами представника Ryanair, відмовляється давати дозвіл на перельоти з Києва до Парижа, адже на цьому маршруті працює французька авіакомпанія Air France. Утім, він вірить, що є можливість запустити інші маршрути до інших регіонів Франції, окрім Парижа.

Міністр Владислав Криклій додав, що працюють над тим, щоб лоукостер Ryanair здійснював більше внутрішніх рейсів в Україні.

Ірландська авіакомпанія Ryanair зайшла на український ринок з 2018 року.

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