Хантер Байден: "Я допоміг неетичним людям нашкодити моєму батьку"

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Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантер Байден заявив в інтерв'ю ABC News, що його робота у наглядовій раді компанії Burisma у той час, коли його батько обіймав таку відповідальну посаду, можливо, була помилкою.

Водночас він зазначив, що не зробив нічого поганого під час роботи у компанії.

"Я дав засіб деяким дуже неетичним людям діяти в обхід закону, намагатися нашкодити моєму батькові. Саме тут я припустився помилки", - пояснив Хантер Байден.

"Саме тому я несу повну відповідальність. Чи зробив я щось неналежне? Ні, в жодному разі", - зазначив він.

Прохання Дональда Трампа у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським звернути увагу на Хантера Байдена та справу Burisma призвело до початку розслідування в рамках процедури імпічменту президента США у нижній палаті Конгресу.

Батько Хантера Байдена - Джо Байден - є ймовірним суперником Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року.

Попри початок процедури імпічменту, Дональд Трамп продовжує атакувати родину Байденів у своїх дописах у Twitter та публічних виступах, а нещодавно він припустив під час виступу, що Хантер Байден начебто десь ховається.

"Я тут, і я працюю, я живу своїм життям", - розповів Хантер Байден ABC News, перебуваючи у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

"Чи зробив я помилку (входженням до ради директорів Burisma. - Ред.)? Ну, можливо, якщо брати до уваги велику купу речей. Але чи зробив я помилку, що ґрунтується на якомусь етичному промаху? Зовсім ні", - наголосив Хантер Байден.

"Я приєднався до ради, я працював чесно. Я це зробив - я зосередився на корпоративному управлінні. У мене не було жодних дискусій з моїм батьком до або після того, як я приєднався до правління…", - додав він.

Він зазначив, що не шкодує про свою участь в управлінні іноземною компанією, але шкодує, що не передбачив, як цей факт допоможе опонентам його батька.

"Я шкодую, що не брав до уваги, що будуть Руді Джуліані і президент США, які дослухатимуться до цього - цієї смішної конспірологічної ідеї (про начебто причетність до корупції. - Ред.)", - сказав він.

Хантер Байден повідомив, що ніколи не обговорював бізнес-процеси у закордонній компанії з батьком.

На думку Хантера Байдена, на момент входження до наглядової ради Burisma було багато "дезінформації" щодо його здатності працювати на такій високій посаді. Втім, сам він вважає себе достатньо кваліфікованим.

"Я був віцеголовою правління Amtrak протягом п'яти років. Я був головою правління Всесвітньої продовольчої програми ООН. Я був юристом Boies Schiller Flexner, однієї з найпрестижніших юридичних фірм у світі. Я думаю, що я мав стільки ж знань, як і всі, хто був у правлінні - якщо не більше".

Розмова, що може призвести до імпічменту

25 вересня під час зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася в Нью-Йорку, Дональд Трамп звинуватив колишнього віцепрезидента США і його сина в корупції.

"Коли син Байдена залишає Україну з мільйонами доларів, це корупція", - пояснив очільник Білого дому.

За кілька годин до зустрічі адміністрація опублікувала стенограму телефонної розмови лідерів двох країн від 25 липня, під час якої Дональд Трамп попросив українського колегу "зробити йому послугу" і відновити розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський заперечує, що Дональд Трамп чинив тиск на нього стоосвно розслідування щодо Байденів

На думку демократів у Конгресі, які напередодні офіційно оголосили про початок процедури імпічменту Дональда Трампа, це прохання може розцінюватися як "зрада".

Керівник комітету з розвідки Палати представників Адам Шиф заявив, що слова президента є ще однією спробою заручитися допомогою іноземної держави під час майбутньої виборчої кампанії і використати фінансову і військову допомогу, яка надається Вашингтоном Україні, у власних політичних інтересах.

"Я шокований тим, що Білий дім вирішив оприлюднити цю стенограму, думаючи, що це якимось чином допоможе президенту, - повідомив конгресмен. - Тому що ця стенограма більше нагадує класичний, в стилі мафії, шантаж іноземного лідера".

Головним "героєм" найгучнішого політичного скандалу в США став 49-річний син колишнього віцепрезидента, юрист і лобіст Роберт Хантер Байден. Протягом п'яти років він був членом ради директорів однієї з найбільших в Україні газових компаній Burisma Holdings.

Хто такий Хантер Байден?

Роберт Хантер Байден народився 4 лютого 1970 року у Вілмінгтоні, штат Делавер. За два роки його мати і молодша сестра загинули в автокатастрофі, а сам Хантер і його брат Бо отримали серйозні травми.

Майбутній віцепрезидент США Джо Байден вдруге одружився в 1977 році, коли Хантер навчався в католицькій школі.

У 1992 році він закінчив Джорджтаунський університет у Вашингтоні, що належить Ордену єзуїтів, отримавши ступінь з історії, і протягом кількох років був волонтером в одній з церков у Портленді, штат Орегон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хантер Байден з батьком

Пізніше Хантер Байден вирішив повернутися до навчання, вступивши спочатку на юридичний факультет того ж університету Джорджтауна. За рік він перевівся до Єлю, отримавши в 1996 році диплом юриста.

Хантер Байден встиг попрацювати в банківській компанії MBNA America, міністерстві торгівлі США і стати співзасновником лобістської фірми Oldaker, Biden & Belair. У 2006 році президент Джордж Буш-молодший призначив його членом ради директорів залізничної компанії Amtrak.

Після того, як його батько став віцепрезидентом США, Байден-молодший пішов у відставку, створивши інвестиційну компанію Rosemont Seneca Partners.

Він також почав працювати юристом у фірмі Boies Schiller Flexner LLP. У 2013 році увійшов до ради директорів компанії BHR Partners, яка займалася пошуком інвестицій для китайського бізнесу, а в жовтні 2017 року придбав у ній 10-відсоткову частку. Ця інвестиція поки що не принесла Хантеру Байдену жодного прибутку і компенсації за участь в раді директорів він також не отримував, заявив Washington Post його адвокат.

У квітні 2014 року син віцепрезидента США увійшов до ради директорів однієї з найбільших в Україні газових компаній.

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