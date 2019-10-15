Родина з Нідерландів роками чекала на кінець світу у підвалі

Копирайт изображения EPA Image caption Поліцейські повідомили, що знайшли в цьому будинку таємну підвальну кімнату і поки мають до батька родини багато запитань без відповіді

У Нідерландах поліція виявила родину, яка провела дев'ять років у підвалі, "чекаючи кінця часу". Поліцейські дізналися про неї лише після того, як старший син з родини з'явився в місцевому пабі.

У приміщенні перебували двоє чоловіків та шість дітей одного з них - віком від 16 до 25 років. Вони проживали на фермі в північній провінції Дренте.

Їх знайшли після того, як син замовив пиво в барі в сусідньому селі Райнерволд, а потім повідомив працівникам, що йому потрібна допомога, повідомляє телерадіокомпанія RTV.

Свідки повідомили, що юнак виглядав розгубленим.

Його родина жила в ізоляції, "чекаючи кінця світу", повідомляє RTV.

"Він замовив п'ять сортів пива і випив їх. Потім я поспілкувався з ним, і він розповів, що втік і потребує допомоги... тоді ми викликали поліцію", - сказав власник бару Кріс Вестербек.

Він додав: "В нього було довге волосся, брудна борода, носив старий одяг і виглядав розгубленим. Він сказав, що ніколи не ходив до школи і не був у перукаря дев'ять років".

Копирайт изображения EPA Image caption Сусіди вважають, що родина жила, споживаючи вирощені на фермі овочі

"Він розповів, що має братів і сестер, які жили на фермі. Сказав, що він найстарший і хоче покінчити з тим стилем життя, яким вони живуть".

Тоді поліцейські відвідали віддалений хутір і провели обшук. Вони виявили приховані сходи за шафою у вітальні, які вели вниз до підвального приміщення, де мешкала родина.

Село Райнерволд має населення менш як три тисячі людей. Ферма родини розташована недалеко від села і дійти до неї можна, перетнувши міст через канал.

Господарство родини, яке частково заховане за гаєм, також мало велику ділянку для вирощування овочів та козу.

Сусід розповів голландським ЗМІ, що на фермі він бачив лише одного чоловіка та дітей, і що на території ферми були тварини, такі як гуси та собака.

Місцевий листоноша заявив, що ніколи не доставляв листів до цього будинку. "Це насправді досить дивно. Зараз я над цим задумався", - сказав він виданню Algemeen Dagblad.

Місцеві мешканці почали поширювати цю новину, і один репортер опублікував зображення фермерського будинку, сказавши, що його попросили триматися на відстані.

Поліція Дренте підтвердила, що 58-річний чоловік був заарештований і перебуває під слідством після відмови у співпраці.

"Вчора дехто повідомив нам[, що вони] хвилюються за умови життя людей у будинку в Буйтенхуазерверзі в Райнерволд, - повідомили поліцейські у Twitter - Ми поїхали туди".

"У нас ще багато питань без відповіді", - наголосили поліцейські і зазначили, що триває розслідування.

Будинок ферми та прилеглі території були огороджені обмежувальною стрічкою.

Наразі незрозуміло, що сталося з матір'ю дітей.

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