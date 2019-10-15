Родина з Нідерландів роками чекала на кінець світу у підвалі
У Нідерландах поліція виявила родину, яка провела дев'ять років у підвалі, "чекаючи кінця часу". Поліцейські дізналися про неї лише після того, як старший син з родини з'явився в місцевому пабі.
У приміщенні перебували двоє чоловіків та шість дітей одного з них - віком від 16 до 25 років. Вони проживали на фермі в північній провінції Дренте.
Їх знайшли після того, як син замовив пиво в барі в сусідньому селі Райнерволд, а потім повідомив працівникам, що йому потрібна допомога, повідомляє телерадіокомпанія RTV.
Свідки повідомили, що юнак виглядав розгубленим.
Його родина жила в ізоляції, "чекаючи кінця світу", повідомляє RTV.
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"Він замовив п'ять сортів пива і випив їх. Потім я поспілкувався з ним, і він розповів, що втік і потребує допомоги... тоді ми викликали поліцію", - сказав власник бару Кріс Вестербек.
Він додав: "В нього було довге волосся, брудна борода, носив старий одяг і виглядав розгубленим. Він сказав, що ніколи не ходив до школи і не був у перукаря дев'ять років".
"Він розповів, що має братів і сестер, які жили на фермі. Сказав, що він найстарший і хоче покінчити з тим стилем життя, яким вони живуть".
Тоді поліцейські відвідали віддалений хутір і провели обшук. Вони виявили приховані сходи за шафою у вітальні, які вели вниз до підвального приміщення, де мешкала родина.
Село Райнерволд має населення менш як три тисячі людей. Ферма родини розташована недалеко від села і дійти до неї можна, перетнувши міст через канал.
Господарство родини, яке частково заховане за гаєм, також мало велику ділянку для вирощування овочів та козу.
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Сусід розповів голландським ЗМІ, що на фермі він бачив лише одного чоловіка та дітей, і що на території ферми були тварини, такі як гуси та собака.
Місцевий листоноша заявив, що ніколи не доставляв листів до цього будинку. "Це насправді досить дивно. Зараз я над цим задумався", - сказав він виданню Algemeen Dagblad.
Місцеві мешканці почали поширювати цю новину, і один репортер опублікував зображення фермерського будинку, сказавши, що його попросили триматися на відстані.
Поліція Дренте підтвердила, що 58-річний чоловік був заарештований і перебуває під слідством після відмови у співпраці.
"Вчора дехто повідомив нам[, що вони] хвилюються за умови життя людей у будинку в Буйтенхуазерверзі в Райнерволд, - повідомили поліцейські у Twitter - Ми поїхали туди".
"У нас ще багато питань без відповіді", - наголосили поліцейські і зазначили, що триває розслідування.
Будинок ферми та прилеглі території були огороджені обмежувальною стрічкою.
Наразі незрозуміло, що сталося з матір'ю дітей.
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