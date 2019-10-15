Україна на перемовинах в Мінську назвала умови реалізації політичної частини мінських угод
На перемовинах тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську представники України назвали умови для відведення військ на Донбасі та реалізації політичної частини мінських угод. Про це повідомила у Facebook речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
"Виконання безпекового блоку питань Мінських угод є ключовим для повернення миру на Донбас", - зазначила вона.
Українські представники нагадали низку вимог для виконання політичного блоку питань мінських угод, які, як зазначається, відповідають і самим угодам, і українському законодавству та міжнародному праву:
- розпуск "ЛНР" та "ДНР"
- повне припинення вогню
- забезпечення ефективного моніторингу спостерігачів ОБСЄ на всій території України
- виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки
- розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення
- забезпечення роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів в непідконтрольних українській владі районах
- встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону
За словами пані Оліфер, в Мінську українські представники зажадали припинення обстрілів на Донбасі, зокрема, районів міста Золоте та селище Петрівське, де має відбутися розведення військ.
"Українська сторона чітко зазначила: таке розведення може відбутися тільки за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках. Попри зобов'язання, зафіксоване мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводить від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети", - зазначила вона.
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Українські представники також зажадали демілітаризації селищ та міст Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де озброєні сепаратисти мають відвести важке озброєння та техніку.
Також на перемовинах з боку українських представників пролунала вимога виходу непідконтрольних районів Донбасу з рублевої зони та повернення підприємств під українську юрисдикцію.
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