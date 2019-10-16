У Бразилії обвалилася багатоповерхівка: є загиблі

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Близько десяти людей все ще перебувають під завалами

У міста Форталеза, що на північному сході Бразилії, обвалився семиповерховий жилий будинок.

Рятувальники повідомляють, що за останніми даними, загинула принаймні одна людина, близько десяти людей продовжують перебувати під завалами.

Сімох людей працівникам рятувальної служби вже вдалося врятувати.

Пожежники кажуть, що отримують дзвінки від деяких жителів будинку, які досі перебувають під завалами.

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Один із них навіть відправив своїм родичам селфі, на якому посміхається, щоб заспокоїти родичів і дати їм зрозуміти, що з ним все в порядку.

Рятувальники просять дотримуватися тиші на місці обвалу, аби мати змогу почути крики людей і таким чином виявити їхнє місцеперебування.

Журналіст Донзете Арруда виклав у своєму твіттері відео, зняте незабаром після обвалу багатоповерхівки.

Пропустити Twitter допис , автор: @donizetearruda7 💣💣💣DESABAMENTO OCORREU NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS TIBURCIO CAVALCANTE COM NOGUEURA ACIOLY.

Prédio que desabou tinha sete andares e há suspeitas que estava habitado. pic.twitter.com/H4FH5bBmbG — Donizete Arruda (@donizetearruda7) 15 жовтня 2019 р.

Причина обвалу поки не встановлена.

Один з місцевих жителів розповів журналістам, що багатоповерхівці було понад 40 років.

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