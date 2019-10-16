Наступ Туреччини проти курдів: Ердоган відкинув заклик США до припинення вогню

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув заклик США до припинення вогню на півночі Сирії і заявив, що наступ на курдів триватиме.

Ця заява прозувачала на тлі повідомлень про те, що віцепрезидент США Майк Пенс та держсекретар США Майк Помпео готуються вилетіти до Туреччини, щоб спробувати домовитися про перемир'я.

Очікується, що вони зустрінуться із Ердоганом вже у четвер.

"Вони кажуть, щоб ми оголосили про припинення вогню. Ми ніколи не оголосимо про припинення вогню", - сказав Ердоган.

"Вони тиснуть на нас, щоб ми зупинили операцію, вони анонсують санкції. Наша мета - чітка. Нас не хвилюють жодні санкції", - додав президент.

Турецька військова операція на півночі Сирії триває вже близько тижня.

Туреччина твердить, що розпочала наступ, аби відтіснити курдські Загони народної самооборони (YPG), які вважає терористами, подалі від своїх кордонів.

Туреччина розраховує створити у Сирії 32-кілометрову "зону безпеки", вільну від курдського ополчення.

У цю ж зону Анкара розраховує переселити до двох мільйонів сирійських біженців, які наразі мешкають в Туреччині (усього в країні перебувають 3,6 мільйона біженців, які залишили Сирію через громадянську війну, що розпочалася у 2011 році).

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Водночас курди упродовж кількох років були ключовими союзниками США у боротьбі з "Ісламською державою".

Попри це незабаром до початку турецького наступу США вивели з цих територій своїх військових, що фактично стало "зеленим світлом" для початку військової операції Туреччини.

Проте згодом Вашингтон засудив дії турецької влади і в понеділок запровадив санкції проти вищих урядових чиновників країни.

Майкл Пенс напередодні заявив, що санкції будуть посилюватися, якщо Туреччина не піде на припинення вогню.

Стримати турецький наступ курдам допомагають сирійські урядові сили, які підтримує Росія.

Проте Москва вже попередила, що не допустить сутичок між турецькими та сирійськими військовими.

У РФ військову операцію Туреччини називають "неприйнятною". Відомо, що у вівторок Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

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