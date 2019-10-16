Кім на коні: "великі" фото лідера Північної Кореї

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Лідер КНДР Кім Чен Ин осідлав коня і піднявся на найвищу гору країни Пекту, повідомляють північнокорейські державні ЗМІ.

Кілька фотографій підкорення засніженої гори, оприлюднило Корейське центральне інформаційне агентство.

Місцеві ЗМІ описують поїздку Кім Чен Ина на коні як "велику подію вагомого значення в історії Корейської революції".

Також, пишуть вони, сидячи на коні, лідер КНДР, думав "про велику справу із побудови найпотужнішої держави".

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Гора Пекту має особливе значення в історії корейського народу. Згідно з корейською міфологією, саме тут народився Тангун - легендарний засновник першої корейської держави.

Пекту розташована в кількох сотнях кілометрів від Пхеньяна - прямо на кордоні КНДР і Китаю.

Упродовж останніх років Кім Чен Ин відвідував Пекту вже кілька разів - у 2018 році він зробив це разом із президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

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