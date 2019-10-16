На Донбасі загинула 36-річна українська військова. Що про неї відомо

Копирайт изображения Ярослава Никоненко / Facebook

За добу 15 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових. Одна із них - 36-річна Ярослава Никоненко.

Пані Никоненко служила у 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу. Вона загинула від кулі снайпера.

Військова народилася у 1983 році в Миргороді, що на Полтавщині. Вона - донька Сергія Никоненка, бійця батальйону "Айдар", який у 2015 році загинув у зоні АТО після обстрілу "Градами" села Трьохізбенка в Луганській області.

За повідомленнями, він також був учасником війни в Афганістані. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Копирайт изображения Ярослава Никоненко / Facebook Image caption Ярослава і Сергій Никоненко, фото з сімейного архіву

Після подій 2014 року в Україні Ярослава Никоненко деякий час займался волонтерською діяльністю. Згодом пішла на службу до Збройних сил.

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, молодша сестра Ярослави - Богдана - так само деякий час служила у ЗСУ.

У Ярослави Никоненко залишилася 13-річна донька. У соцмережах оголосили збір коштів для допомоги родині загиблої.

"Проживши життя справжнього патріота, Ярослава загинула, готова віддати за кожного з нас, за свою батьківщину, своє життя. Це подвиг, який треба вивчати в школах і пишатися, це величезна честь, що такі люди живуть серед нас", - написав Юрій Бутусов.

Обстріли на Донбасі

Унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі минулої доби загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, четверо - дістали поранення.

Загалом бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню.

В штабі ООС повідомляють, що сеператисти продовжують застосовувати заборонені Мінськими угодами міномети калібру, озброєння БМП і гранатомети.

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