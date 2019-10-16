"Це несподівано": у Кремлі прокоментували вимогу розпуску "ЛНР" і "ДНР"
У Кремлі відреагували на вимогу української сторони про розпуск так званих "ЛНР" і "ДНР" як передумову виконання політичної частини Мінських угод. Кажуть, це стало для них несподіванкою.
"Це називається - нові умови. По ходу надходять нові умови від української сторони. Тут можна сміливо сказати, що такі нові умови досить несподівані і для Москви, і для Берліна, і для Парижа", - заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
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Він додав, що не може оцінити, чи є це відходом української сторони від Мінських угод і якими можуть бути наслідки озвученої вимоги.
Журналісти нагадали Пєскову, що в Мінських угодах не згадуються назви "ЛНР" і "ДНР", і на це Пєсков відповів, що Мінські домовленості узгоджувалися спільно із "представниками цих республік", і тому "фіналізація документу була б неможливою без узгодження з представниками "республік".
Спочатку розпуск "ЛНР"/ "ДНР"
Напередодні речниця представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що під час останньої зустрічі ТКГ у Мінську українська сторона озвучила умови виконання політичної частини Мінських угод.
Серед вимог, про які говорили представники України, були згадані такі:
- розпуск "ЛНР" та "ДНР"
- повне припинення вогню
- забезпечення ефективного моніторингу спостерігачів ОБСЄ на всій території України
- виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки
- розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення
- забезпечення роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів в непідконтрольних українській владі районах
- встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону
З українського боку також пролунала вимога виходу непідконтрольних територій Донбасу з рублевої зони та повернення місцевих підприємств під українську юрисдикцію.
Перемовини у Мінську, про які йде мова, відбувалися у вівторок, 15 жовтня, на тлі обстрілів на Донбасі, внаслідок яких, за даними штабу Об'єднаних сил, загинули двоє українських військових.
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