"Це несподівано": у Кремлі прокоментували вимогу розпуску "ЛНР" і "ДНР"

Копирайт изображения Getty Images

У Кремлі відреагували на вимогу української сторони про розпуск так званих "ЛНР" і "ДНР" як передумову виконання політичної частини Мінських угод. Кажуть, це стало для них несподіванкою.

"Це називається - нові умови. По ходу надходять нові умови від української сторони. Тут можна сміливо сказати, що такі нові умови досить несподівані і для Москви, і для Берліна, і для Парижа", - заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він додав, що не може оцінити, чи є це відходом української сторони від Мінських угод і якими можуть бути наслідки озвученої вимоги.

Журналісти нагадали Пєскову, що в Мінських угодах не згадуються назви "ЛНР" і "ДНР", і на це Пєсков відповів, що Мінські домовленості узгоджувалися спільно із "представниками цих республік", і тому "фіналізація документу була б неможливою без узгодження з представниками "республік".

Спочатку розпуск "ЛНР"/ "ДНР"

Копирайт изображения Уніан

Напередодні речниця представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що під час останньої зустрічі ТКГ у Мінську українська сторона озвучила умови виконання політичної частини Мінських угод.

Серед вимог, про які говорили представники України, були згадані такі:

розпуск "ЛНР" та "ДНР"

повне припинення вогню

забезпечення ефективного моніторингу спостерігачів ОБСЄ на всій території України

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки

розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення

забезпечення роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів в непідконтрольних українській владі районах

встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону

З українського боку також пролунала вимога виходу непідконтрольних територій Донбасу з рублевої зони та повернення місцевих підприємств під українську юрисдикцію.

Перемовини у Мінську, про які йде мова, відбувалися у вівторок, 15 жовтня, на тлі обстрілів на Донбасі, внаслідок яких, за даними штабу Об'єднаних сил, загинули двоє українських військових.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш TelegramабоViber!