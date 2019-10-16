Рада схвалила судову реформу Зеленського. Що вона змінює?

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У середу, 16 жовтня, Верховна Рада у другому читанні схвалила президентський законопроєкт про діяльність органів суддівського врядування.

Проєкт закону підтримали 236 депутатів, 219 з них - нардепи від "Слуги народу", ще 17 - позафракційні.

Ключові нововведення - повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) і створення комісії з етики, яка зможе ініціювати звільнення недоброчесних членів ВККС, Вищої ради правосуддя та суддів Верховного суду, причому перевагу в цій комісії матимуть міжнародні експерти.

Окрім того, законопроєкт передбачає переатестацію всіх суддів Верховного суду та скорочення їх кількості з 200 до 100.

Саме це нововведеня викликало найбільші побоювання експертів та міжнародної спільноти.

Суперечлива реформа

Західні партнери України, зокрема Рада Європи, зауважували, що Верховний суд, який нещодавно було реформовано, демонструє непогані результати роботи.

Громадська рада доброчесності, яка займалась судовою реформою, також не підтримала такий формат скорочення Верховного суду, остерігаючись, що через "непомірне навантаження" на суддів строк розгляду справ зросте.

Деякі фахівці також висловлювали занепокоєння, що суд може втратити свою незалежність.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська під час виступу у парламенті заявила, що "перезавантаження Верховного суду вплине на стабільність судової системи України, а дисциплінарні процедури, які пропонуються [...] вкрай знищать незалежність судової системи".

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У вересні пленум Верховного Суду дійшов висновку, що президентський законопроєкт "створює істотні ризики для незалежності судової влади та може знівелювати досягнення реформи правосуддя 2014-2018 років у частині посилення незалежності та деполітизації судової влади".

Втім, попри недоліки законопроєкту, експерти все ж сходяться на тому, що його схвалення - це крок у правильному напрямку.

"Так, він (закон - Ред.) не ідеальний, є загрози. Так, це лише перший крок, і треба працювати над рештою. Але це дозволяє рухатися вперед. Скільки виборемо - стільки наше", - каже Михайло Жернаков з Громадської ради доброчесності.

Схожий висновок роблять і в Центрі протидії корупції:

"Чи ухвалений закон гарантує результат? Ні, звичайно. Але він точно створює дієву можливість зробити українські суди значно кращими. Чи скористаємося ми як суспільство цією можливість - залежить лише від нас".

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