Дженніфер Еністон зламала Instagram через селфі з "Друзями"

Копирайт изображения Getty Images/Instagram Image caption Хоч серіал "Друзі" завершився ще в 2004 році, його досі дивиться молодь

У Дженніфер Еністон з'явилося набагато більше друзів після того, як вона завела сторінку в Instagram.

У своєму першому дописі акторка показала возз'єднання команди "Друзів", оприлюднивши селфі з іншими п'ятьма колегами по серіалу: Кортні Кокс, Лізою Кудроу, Меттом Лебланом, Меттью Перрі та Девідом Швіммером.

50-річна Еністон отримала майже п'ять мільйонів підписників за 12 годин після цієї публікації.

"Тепер ми ДРУЗІ ще й в Instagram. Привіт, Instagram!", - написала Еністон.

Через технічні труднощі люди деякий час не могли підписуватись на її акаунт, після чого акторка пожартувала: "Вибачте, здається, я його зламала".

Її повідомлення сподобалося понад восьми мільйонам користувачів, а кількість підписників наразі становить 6,4 мільйона.

На акаунт акторки за пів години після створення підписалися понад 116 тисяч людей.

Тепер вона є рекордсменкою за швидкістю підписників в Instagram, залишивши позаду принца Гаррі і його дружину Меган.

За даними Книги рекордів Гіннеса, королівське подружжя носило цей титул з квітня, коли їхній загальний акаунт набрав мільйон підписників за п'ять годин і 45 хвилин.

Дженіфер Еністон побила цей рекорд за значно менший проміжок часу, хоча це ще офіційно не перевірено.

Мерая Кері, Кейт Хадсон, Різ Візерспун та інші зірки привітали акторку з її дебютом у Instagram.

"YASSSS!!! Ласкаво просимо до Insta Джен!!!" - написала Візерспун, яка з'явиться разом з Еністон у новому серіалі "Ранкове шоу".

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