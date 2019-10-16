Дженніфер Еністон зламала Instagram через селфі з "Друзями"
У Дженніфер Еністон з'явилося набагато більше друзів після того, як вона завела сторінку в Instagram.
У своєму першому дописі акторка показала возз'єднання команди "Друзів", оприлюднивши селфі з іншими п'ятьма колегами по серіалу: Кортні Кокс, Лізою Кудроу, Меттом Лебланом, Меттью Перрі та Девідом Швіммером.
50-річна Еністон отримала майже п'ять мільйонів підписників за 12 годин після цієї публікації.
"Тепер ми ДРУЗІ ще й в Instagram. Привіт, Instagram!", - написала Еністон.
Через технічні труднощі люди деякий час не могли підписуватись на її акаунт, після чого акторка пожартувала: "Вибачте, здається, я його зламала".
Її повідомлення сподобалося понад восьми мільйонам користувачів, а кількість підписників наразі становить 6,4 мільйона.
На акаунт акторки за пів години після створення підписалися понад 116 тисяч людей.
Тепер вона є рекордсменкою за швидкістю підписників в Instagram, залишивши позаду принца Гаррі і його дружину Меган.
За даними Книги рекордів Гіннеса, королівське подружжя носило цей титул з квітня, коли їхній загальний акаунт набрав мільйон підписників за п'ять годин і 45 хвилин.
Дженіфер Еністон побила цей рекорд за значно менший проміжок часу, хоча це ще офіційно не перевірено.
Мерая Кері, Кейт Хадсон, Різ Візерспун та інші зірки привітали акторку з її дебютом у Instagram.
"YASSSS!!! Ласкаво просимо до Insta Джен!!!" - написала Візерспун, яка з'явиться разом з Еністон у новому серіалі "Ранкове шоу".
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