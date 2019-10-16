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Болгарська поліція ідентифікувала 15 футбольних фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів під час матчу Болгарія-Англія у Софії 14 жовтня.

Шість з них арештовані, щодо дев'ятьох триває слідство. Трьох фанів розшукують.

Під час матчу, що завершився для Болгарії поразкою 0:6, група болгарських фанів підіймала руки у нацистському вітанні, зображувала мавп та викрикувала образи на адресу темношкірих гравців збірної Англії.

УЄФА у вівторок підтвердила, що висунула чотири обвинувачення футбольному союзу Болгарії у зв'язку з расистським інцидентом.

Що сталося під час матчу

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Гру переривали двічі в першому таймі через расистські вислови болгарських футбольних фанатів на адресу темношкірих футболістів збірної Англії.

Вони імітували мавп і підіймали руки в нацистському вітанні. За протоколом УЄФА, після першої зупинки на стадіоні було зроблено оголошення про неприпустимість расистських висловів.

Після другої зупинки збірній Англії був запропонований вибір - продовжити або припинити матч. Англійці вирішили грати далі і перемогли з рахунком 6: 0.

Команди зустрічалися в рамках відбіркового турніру Євро-2020.

У перерві капітан болгарської команди Івелін Попов розмовляв з болгарськими фанатами, ймовірно, закликаючи їх дотримуватися пристойності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Капітану болгарської збірної Івеліну Попову, схоже, не вдалося переконати болгарських фанів

Глава УЄФА Александер Чеферін вже заявив, що покарання за прояви расизму в футболі - одні з найсуворіших у світі, а також оголосив війну проти расизму. Він також закликав владу всіх країн допомогти в боротьбі з цим злом.

Поведінку болгарських фанатів засудив прем'єр-міністр Болгарії, заявивши, що уряд припиняє всі відносини з Футбольним союзом країни на невизначений термін.

Внаслідок цього голова футбольного союзу Боріслав Михайлов пішов у відставку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Легенда болгарського футболу Христо Стоічков пропонує закрити доступ на стадіони вболівальникам-расистам

Легенда болгарського футболу, найкращий бомбардир ЧС-1994 Христо Стоічков запропонував, аби таких "вболівальників не пускали на стадіон або навіть суворіші покарання".

Болгарія вже знаходиться під санкціями за расизм фанатів: в понеділок частина трибун стадіону "Васіл Левскі" була закрита після расистських випадів під час ігор проти збірних Косова і Чехії в червні.

"Стюарди теж скандували"

Копирайт изображения Reuters Image caption Деяких зі стюардів можуть звинуватити в потуранні расистським випадам - зафіксовано, що дехто з них зняв з себе спеціальні жилети і приєднався до скандування

За даними європейського антидискримінаційного органу Fare, близько 20 стюардів приєдналися до тих, хто причетний до расистських висловлювань та нацистських жестів. Для цього вони зняли з себе жилети стюардів.

Fare здійснював спостереження у натовпі фанів, і результати спостережень долучили до доповіді УЄФА щодо матчу.

"У Східній Європі це звичайна практика. Вони використовують охоронців з груп фанатів, оскільки вони знають своїх людей. У деяких країнах у цьому є проблема. Деякі з охоронців не підходять для цього завдання", - зазначила виконавчий директор Fare Піара Повар.

Fare закликала більше не допускати збірну Болгарії на відбіркові змагання Євро-2020. Наразі Болгарія займає останнє місце в групі A, маючи 3 очки, в лідера групи - Англії - 15.

Реакція англійської збірної

Копирайт изображения Getty Images Image caption Збірна Англії перед матчем з Болгарією

Півзахисник збірної Англії Джордан Гендерсон назвав поведінку вболівальників Болгарії "огидною".

"Я, ясна річ, не був задоволений ситуацією, в якій ми опинилися - не приємно було брати участь у цьому, і таке не має відбуватися у 2019 році", - зазначив він.

Ще один гравець Тайрон Мінгс, для якого гра в понеділок була дебютом в іграх за збірну, заявив, що ще під час передматчевої розминки в Софії він почув расистські скандування - "ясні як день".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тайрон Мінгс повідомив, що чув расистські вислови ще під час розминки

Декілька гравців подякували у соцмережах англійським фанам, які прибули до Софії підтримати збірну.

"Непроста ситуація, в якій потрібно грати, і не така, яка повинна відбуватися в 2019 році, - сказав нападник Маркус Рашфорд.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт зазначив, що попри скандал на стадіоні, його гравці йшли з поля з посмішками і з чудовим результатом

Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт заявив в інтерв'ю BBC, що за його команду краще будь-яких слів говорить її гра.

"Після всього, що ми пережили, наші гравці йшли з поля з посмішками, і це найголовніше для мене", - сказав Саутгейт.