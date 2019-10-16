У Болгарії арештували шістьох підозрюваних у расистських образах англійських футболістів
Болгарська поліція ідентифікувала 15 футбольних фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів під час матчу Болгарія-Англія у Софії 14 жовтня.
Шість з них арештовані, щодо дев'ятьох триває слідство. Трьох фанів розшукують.
Під час матчу, що завершився для Болгарії поразкою 0:6, група болгарських фанів підіймала руки у нацистському вітанні, зображувала мавп та викрикувала образи на адресу темношкірих гравців збірної Англії.
УЄФА у вівторок підтвердила, що висунула чотири обвинувачення футбольному союзу Болгарії у зв'язку з расистським інцидентом.
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Що сталося під час матчу
Гру переривали двічі в першому таймі через расистські вислови болгарських футбольних фанатів на адресу темношкірих футболістів збірної Англії.
Вони імітували мавп і підіймали руки в нацистському вітанні. За протоколом УЄФА, після першої зупинки на стадіоні було зроблено оголошення про неприпустимість расистських висловів.
Після другої зупинки збірній Англії був запропонований вибір - продовжити або припинити матч. Англійці вирішили грати далі і перемогли з рахунком 6: 0.
Команди зустрічалися в рамках відбіркового турніру Євро-2020.
У перерві капітан болгарської команди Івелін Попов розмовляв з болгарськими фанатами, ймовірно, закликаючи їх дотримуватися пристойності.
Глава УЄФА Александер Чеферін вже заявив, що покарання за прояви расизму в футболі - одні з найсуворіших у світі, а також оголосив війну проти расизму. Він також закликав владу всіх країн допомогти в боротьбі з цим злом.
Поведінку болгарських фанатів засудив прем'єр-міністр Болгарії, заявивши, що уряд припиняє всі відносини з Футбольним союзом країни на невизначений термін.
Внаслідок цього голова футбольного союзу Боріслав Михайлов пішов у відставку.
Легенда болгарського футболу, найкращий бомбардир ЧС-1994 Христо Стоічков запропонував, аби таких "вболівальників не пускали на стадіон або навіть суворіші покарання".
Болгарія вже знаходиться під санкціями за расизм фанатів: в понеділок частина трибун стадіону "Васіл Левскі" була закрита після расистських випадів під час ігор проти збірних Косова і Чехії в червні.
"Стюарди теж скандували"
За даними європейського антидискримінаційного органу Fare, близько 20 стюардів приєдналися до тих, хто причетний до расистських висловлювань та нацистських жестів. Для цього вони зняли з себе жилети стюардів.
Fare здійснював спостереження у натовпі фанів, і результати спостережень долучили до доповіді УЄФА щодо матчу.
"У Східній Європі це звичайна практика. Вони використовують охоронців з груп фанатів, оскільки вони знають своїх людей. У деяких країнах у цьому є проблема. Деякі з охоронців не підходять для цього завдання", - зазначила виконавчий директор Fare Піара Повар.
Fare закликала більше не допускати збірну Болгарії на відбіркові змагання Євро-2020. Наразі Болгарія займає останнє місце в групі A, маючи 3 очки, в лідера групи - Англії - 15.
Реакція англійської збірної
Півзахисник збірної Англії Джордан Гендерсон назвав поведінку вболівальників Болгарії "огидною".
"Я, ясна річ, не був задоволений ситуацією, в якій ми опинилися - не приємно було брати участь у цьому, і таке не має відбуватися у 2019 році", - зазначив він.
Ще один гравець Тайрон Мінгс, для якого гра в понеділок була дебютом в іграх за збірну, заявив, що ще під час передматчевої розминки в Софії він почув расистські скандування - "ясні як день".
Декілька гравців подякували у соцмережах англійським фанам, які прибули до Софії підтримати збірну.
"Непроста ситуація, в якій потрібно грати, і не така, яка повинна відбуватися в 2019 році, - сказав нападник Маркус Рашфорд.
Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт заявив в інтерв'ю BBC, що за його команду краще будь-яких слів говорить її гра.
"Після всього, що ми пережили, наші гравці йшли з поля з посмішками, і це найголовніше для мене", - сказав Саутгейт.