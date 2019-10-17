Малярією людей заразили мавпи

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Рідкісна й трагічна низка подій дозволила смертельному типу малярії, що з'явився у горил, заразити інші види, зокрема інфікувати людей.

Сотні тисяч людей вмирають від тропічної малярії щороку. Як з'ясували науковці, причиною більшості смертей є вид паразитичних найпростіших Plasmodium falciparum. Саме він викликає найважчу форму малярії з найбільшою кількістю смертельних випадків.

Початково мікроорганізм інфікував африканських людиноподібних мавп, вважають вчені.

Експерти виявили, що випадкова генетична мутація, яка відбулася близько 50 тисяч років тому, перетворила цього паразита на такого, що загрожує людям.

Укус комара

Отримані результати, опубліковані в журналі PLoS Biology, можуть допомогти виявити нові способи боротьби з малярією, сподіваються дослідники з інституту Сенгера.

Малярію викликає паразит, який потрапляє в кров, коли інфікований комар кусає людину або тварину.

Існує безліч різних штамів паразитів, і один з найбільш небезпечних - Plasmodium falciparum, який викликає найважчу форму малярії.

Дослідники кажуть, що людина отримала його від горили під час першої міграції людей з Африки - приблизно 40-60 тисяч років тому.

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Вони вивчили генетичну структуру різних спадкових типів малярійного паразита, приділяючи особливу увагу гену rh5, - життєво важливому фрагменту ДНК, який дозволяє малярії інфікувати еритроцити людини.

Мета лікарів - розробити нову вакцину проти малярії.

Дослідники вважають, що тисячі років тому два типи малярійного паразита випадково інфікували горилу, після чого між ними відбувся обмін генетичним матеріалом.

Plasmodium falciparum "підхопив" ген rh5.

"Ця вкрай рідкісна наукова подія призвела до хвороб і смертей людей, - сказав керівник проєкту Гевін Райт. - Ми були приємно здивовані отриманими результатами, оскільки вони збігаються з багатьма іншими дослідженнями наших колег. Це пояснює на молекулярному рівні, як могло відбутися зараження.

Rh5 є важливим елементом для розробки вакцини від малярії. Більше інформації про цей ген допоможе нам в боротьбі з цим захворюванням".

Він сказав, що шанси на те, що паразит незабаром знову мутує, "дуже й дуже малі", хоча теоретично це можливо.

Найбільше випадків захворювання на малярію і смертей, викликаних Plasmodium falciparum, фіксують в країнах Африки на південь від Сахари, а найбільша частка цих випадків припадає на дітей в ранньому віці.

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