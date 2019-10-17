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Український лоукостер SkyUp запустив регулярні пасажирські перевезення між містами України.

Перший регулярний рейс перевізника відбувся 17 жовтня з Києва до Львова - згідно з сайтом SkyUp, літак вилетів з аеропорту "Бориспіль" о 7 годині ранку - з затримкою на 1 годину.

"Цього дня розпочинаються регулярні пасажирські рейси між Києвом та Львовом, а також між Харковом та Львовом. З 25 жовтня також розпочинаються регулярні авіаперевезення на маршрутах з Києва до Запоріжжя та Харкова", - розповіла ВВС News Україна представник авіакомпанії Наталія Калініченко.

Перші рейси з Харкова до Львова і назад відбудуться вже ввечері 17 жовтня.

Наразі вартість квитків в один бік на цих маршрутах, як вказує система бронювання, складає близько 500-700 гривень в один бік.

Компанія SkyUp зі столиці України літає з аеропорту "Бориспіль".

Нова українська SkyUp за останній рік суттєво розширила географію перельотів.

В Україні авіакомпанія вже працює у п'яти містах - Києві, Львові, Харкові, Одесі та Запоріжжі.

Що ж до закордонних рейсів, то SkyUp вже літає або незабаром відкриває рейси до Чехії, Іспанії, Франції, Болгарії, Грузії, Вірменії, Італії, Хорватії, Португалії, Кіпру, Словаччини та Вірменії.

В цієї авіакомпанії найдешевші квитки включають тільки невелику ручну поклажу на 7 кілограмів.

Раніше нові рейси з України запустив інший лоукостер Ryanair.

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