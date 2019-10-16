Археологи знайшли в Єгипті понад 20 саркофагів епохи Нового царства

Копирайт изображения Egypt Antiquities Ministry

Понад двадцять дерев'яних саркофагів епохи XVIII династії фараонів (1550-1292 роки до н. е.) знайшли поблизу міста Луксор, повідомило міністерство старожитностей Єгипту.

Всі саркофаги прикрашені яскравим розписом і добре збереглися. Саркофаги були знайдені на території некрополя Ель-Ассасіф, де знаходяться поховання часів XV, XVI і XVIII династій. Ель-Ассасіф розташований на території стародавніх Фів на західному березі Нілу.

Саркофаги перебували в одному похованні у два яруси. У заяві міністерства старожитностей Єгипту йдеться, що ця знахідка археологів - одна з найбільших і одна з найважливіших за останні роки.

Більш докладно про знахідку представники міністерства і археологи розкажуть на прес-конференції, яка відбудеться цієї суботи, 19 жовтня.

Копирайт изображения Egypt Antiquities Ministry

Копирайт изображения Egypt Antiquities Ministry

Некрополь Ель-Ассасіф знаходиться поруч з Долиною Царів, де розташовуються усипальниці фараонів Нового царства. Більшість поховань на території некрополя відносяться до пізнього періоду історії Стародавнього Єгипту (664-332 роки до нашої ери).

На території некрополя є два поховання, які відносяться до епохи XVIII династії (1550-1292 рр. до нашої ери) - першої династії Нового Царства, до якої належали фараони Яхмос I, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп III, Ехнатон і Тутанхамон.

Минулого тижня міністерство старожитностей Єгипту повідомило, що археологи знайшли в Луксорі давню "промислову зону".

На території району ремісників перебували складські приміщення, майстерні, де виготовлялися різні предмети для царських гробниць, безліч керамічних виробів, які відносяться до епохи XVIII династії.

Серед об'єктів, які перебували на території "промислової зони", була ювелірна майстерня і піч для обробки керамічних виробів.

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