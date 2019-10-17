Протести в Барселоні: демонстранти підпалюють машини і зводять барикади

Копирайт изображения Getty Images

В ніч на четвер у Барселоні загострилися зіткнення між поліцією і прихильниками незалежності Каталонії. На кадрах з місця подій видно, що на центральних вулицях міста горять автівки і сміттєві баки.

Протести в Каталонії тривають вже третій день. Вони розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії виніс вироки 12 каталонським політикам у зв'язку із референдумом 2017 року про незалежність, який влада країни визнала незаконним.

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения RTVE

Протистояння загострилося після того, як минулої ночі затримали 51 протестувальника. Голова уряду Каталонії - так само, як і засуджені лідери руху за незалежність регіону - закликав припинити насильство. Уряд розглядає усі можливі варіанти розвитку подій.

Поліцейські повідомляють, що протестувальники використовують "коктейлі Молотова". Демонстранти знову звели на центральних вулицях барикади та підпалили декілька автомобілів. Є постраждалі, але їхня точна кількість поки не відома.

Безлади ввечері у середу також відбувалися в Жироні, Ллейді, Таррагоні та інших містах автономної області.

У понеділок кілька тисяч протестувальників пройшли маршем від центра міста до аеропорту Ель-Прат і заблокували його на знак протесту проти вироків лідерам сепаратистів.

Ввечері у вівторок протести продовжилися і переросли в сутички з поліцією на центральних вулицях. Вранці у середу каталонська поліція оголосила, що упродовж ночі був затриманий 51 учасник протестів.

Вдень у середу демонстранти заблокували залізничні шляхи та інший транспорт, а ввечері почали зводити барикади. Більшість протестувальників - молодь, повідомляють місцеві ЗМІ.

Копирайт изображения Getty Images

Каталонські політики, як і раніше засуджені лідери руху за незалежність Каталонії, закликали протестувальників припинити насильство.

"Протест має бути мирним. Не можна допускати, щоб певні групи завдавали шкоди іміджу руху за незалежність. Ми не повинні допускати інцидентів, подібних на ті, які ми бачимо зараз. Немає виправдання підпалам автівок і актам вандалізму", - заявив голова женералітату Каталонії Кім Торра в ніч на четвер.

Копирайт изображения EPA

Копирайт изображения Getty Images

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд країни готовий до рішучих дій.

"Каталонці та іспанське суспільство мають знати, що уряд розглядає усі можливі сценарії", - сказав Санчес.

Копирайт изображения EPA

"Уряд буде дотримуватися прав громадян на мирний протест, але планує боротися з групами, які вдаються до насильства. Вони хочуть, щоб ми піддалися на провокацію і втягнулися в насилля" - додав Санчес.

У понеділок іспанський Верховний суд засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів до тюремних вироків від 9 до 13 років ув'язнення. Усі вони заперечували звинувачення на свою адресу.

Серед засуджених - ексспікер парламенту Каталонії, ексголова місцевого МВС, ексміністр юстиції Каталонії і ще низка міністрів регіонального уряду.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!