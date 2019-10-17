Син голлівудського актора вбив свою маму. Його застрелила поліція

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рон Елі та його дружина. Нью-Йорк, 1977 рік

Дружину голлівудського актора Рона Елі, зірки популярного серіалу 1960-х років "Тарзан", вбив її власний син.

Інцидент стався ввечері у вівторок у Санта-Барбарі (штат Каліфорнія), в будинку родини Елі.

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили 62-річну Валері Ландін Елі мертвою з численними колотими ранами на тілі.

За словами правоохоронців, її 30-річного сина Кемерона Елі їм довелося застрелити, оскільки він "становив загрозу". В чому саме полягала загроза, вони не уточнили.

Згідно з останніми повідомленнями, 81-річний Рон Елі, батько вбивці і чоловік загиблої, під час інциденту не постраждав.

Водночас раніше надходила інформація, що його відвезли до лікарні для обстеження.

Рон Елі - голлівудський актор, який здобув популярність у 1960-х роках, коли зіграв роль Тарзана в однойменному серіалі телеканалу NBC.

Копирайт изображения Silver Screen Collection Image caption Рон Елі в ролі Тарзана

Загибла Валері Ландін Елі свого часу перемагала на конкурсі краси "Міс Флорида".

Окрім сина, у пари також є дві доньки - Кірстен і Кейтленд.

За даними американських ЗМІ, застрелений поліцією Кемерон Елі навчався в елітній школі Philips Exeter Academy в Нью-Гемпширі, після чого вступив до Гарвардського університету, де грав за футбольну команду.

Упродовж останніх двох років, пише The Los Angeles Times, Кемерон працював охоронцем.

Копирайт изображения Tibrina Hobson/Getty Images Image caption Рон Елі у 2012 році

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