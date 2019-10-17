Трамп у листі закликав Ердогана "не бути дурнем". Той викинув лист у смітник

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган викинув листа, якого йому надіслав Дональд Трамп, у смітник. Про це розповіли співрозмовники BBC.

Лист президента США до свого турецького колеги, датований 9 жовтня, напередодні оприлюднило видання The New York Times.

В ньому Дональд Трамп говорить про військову операцію Туреччини на півночі Сирії і просить Ердогана "не бути дурнем".

"Давайте розробимо гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за вбивство тисяч людей, а я не хочу нести відповідальність за руйнування турецької економіки - а я зроблю це", - пише американський президент.

"Історія буде прихильно ставитися до вас, якщо ви зробите правильно і гуманно. І вона вічно дивитиметься на вас, як на диявола, якщо хороші речі не стануться. Не будьте крутим хлопцем. Не будьте дурнем! Я подзвоню пізніше ", - додав Трамп.

Джерела BBC з оточення Ердогана розповіли, що він викинув листа президента США у смітник.

Президент США наразі перебуває під хвилею критики - не лише через скандал навколо його можливого імпічменту, а й через ситуацію на півночі Сирії, де минулого тижня Туреччина розгорнула військову операцію проти курдів.

Незадовго до початку операції США вивели з цього регіону своїх військових. На переконання критиків президента США, саме це фактично стало "зеленим світлом" для початку операції.

У середу Трамп сказав, що США не мають втручатися у цей конфлікт, оскільки "це не наш кордон", а про курдів, союзників Америки у боротьбі з "Ісламською державою", заявив, що вони "не ангели".

Військова операція у Сирії

Турецька військова операція на півночі Сирії триває вже близько тижня.

Туреччина твердить, що розпочала наступ, аби відтіснити курдські Загони народної самооборони (YPG), які вважає терористами, подалі від своїх кордонів.

Туреччина розраховує створити у Сирії 32-кілометрову "зону безпеки", вільну від курдського ополчення.

У цю ж зону Анкара розраховує переселити до двох мільйонів сирійських біженців, які наразі мешкають в Туреччині (усього в країні перебувають 3,6 мільйона біженців, які залишили Сирію через громадянську війну, що розпочалася у 2011 році).

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Водночас курди упродовж кількох років були ключовими союзниками США у боротьбі з "Ісламською державою". Попри це незабаром до початку турецького наступу США вивели з цих територій своїх військових.

Проте згодом Вашингтон засудив дії турецької влади і в понеділок запровадив санкції проти вищих урядових чиновників країни.

Майкл Пенс напередодні заявив, що санкції будуть посилюватися, якщо Туреччина не піде на припинення вогню.

Дональд Трамп, своєю чергою, напередодні початку операції обіцяв "знищити економіку Туреччини" в разі, якщо вона піде в наступ проти курдів.

"Я твердо заявляв про це раніше і кажу зараз: якщо Туреччина зробить що-небудь, що я, при своїй великій і винятковій мудрості, вважатиму недопустимим, я повністю знищу і зруйную економіку Туреччини", - писав Трамп у своєму твіттері.

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