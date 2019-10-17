Ватикан випустив електронні "смарт-чотки"

Копирайт изображения Vatican News Image caption Щоб активувати гаджет, треба перехреститися

Ватикан розробив і випустив електронні чотки "eRosary". Таким чином там сподіваються залучити молодь і навчити її молитися.

Гаджет вартістю 109 доларів можна носити як браслет і активувати, зробивши знак хреста.

Він підключений до спеціального додатка "Click to Pray eRosary". Його мета - допомогти католицьким користувачам молитися за мир у всьому світі й розмірковувати над Святим письмом.

Вервиця фіксує, наскільки правильно і старанно користувач молиться, а потім зберігає цю інформацію і відстежує прогрес.

Додаток, доступний на IOS і Android, містить візуальні та звукові пояснення.

Користувачі можуть обрати один з трьох способів молитви. Можна обрати стандартні чотки, споглядальні чотки або тематичні чотки.

Чотки складаються з 10 чорних агатових та гематитових намистин і металевого хрестика, який реагує на рух.

"Цей проєкт об'єднує найкращі духовні традиції церкви та останні досягнення технологічного світу", - йдеться в прес-релізі Click to Pray.

Гаджет розробила Тайванська технологічна компанія GadgTek Inc.

Це не перший випадок, коли католицька церква намагається залучити молодь за допомогою технологій.

У 2018 році католицька євангельська організація створила релігійну версію Pokemon Go "Follow JC Go!"

Як і оригінальна мобільна гра, "Follow JC Go!" була побудована за технологією доповненої реальності. Проте замість монстрів гравцям довелося збирати персонажів з Біблії і святих.

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