Смартфон Samsung можна розблокувати відбитком пальця будь-якої людини

Компанія Samsung визнала вразливість смартфону Galaxy S10, завдяки якому його можна розблокувати відбитком пальця будь-якої людини.

Представники Samsung обіцяють вже незабаром випустити патч, який виправить цю проблему.

Вразливість випадково виявила британка Ліза Нільсон, яка помітила, що змогла розблокувати смартфон відбитком пальця лівої руки - хоча в біометричних налаштуваннях пристрою був зареєстрований лише відбиток пальця правої.

Після цього жінка попросила спробувати розблокувати свій смартфон чоловіка, і йому це вдалося.

Згодом те саме без проблем зробила і сестра пані Нільсон.

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Як з'ясувалося згодом, система працює несправно через захисний екран, який жінка встановила на дисплей смартфону.

Коли захисний екран встановили на інший смартфон Samsung, проблема відтворилася і на ньому.

У березні, під час презентації Galaxy S10, представники Samsung описували їхню нову технологію розблокування пристрою як "революційну".

Смартфон Galaxy S10 оснащений сенсором, який здатен розпізнавати відбитки пальців користувачів за допомогою ультразвуку.

Вочевидь, захисний екран певним чином "дезорієнтує" сканер, і це дозволяє відімкнути телефон кому завгодно.

Чимало людей використовують відбитки пальців для входу до банківських мобільних додатків, і тому така вразливість системи розблокування могла б стати справжньою проблемою.

Південнокорейський банк KaKao вже закликав клієнтів тимчасово відмовитися від функції входу до додатка через відбиток пальців - до того часу, поки Samsung не виправить несправність.

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