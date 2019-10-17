НАБУ затримало Гладковського. У чому підозрюють
Працівники НАБУ затримали колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського.
За інформацією НАБУ, його підозрюють у зловживанні службовим становищем, тривають слідчі дії.
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Про затримання Гладковського також повідомив колишній депутат Сергій Лещенко. "Олег Гладковський у четвер вдень намагався вилетіти з країни. Його не випустили. Після цього він поїхав в ресторан на Бориспільській трасі, там був затриманий НАБУ", - написав Лещенко в Телеграмі.
Також він опублікував фото нібито самого моменту затримання.
Скандал з "Укроборонпромом"
У лютому 2019 року він став центральним фігурантом розслідування Bihus.Info. В ньому йшлося про те, що найвищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з поставок російських контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них у три-чотири рази.
Публікація матеріалу спричинила скандал: сам Гладковський змушений був відсторонитися від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО. Згодом його звільнив президент Петро Порошенко.
Пізніше Гладковський назвав звинувачення на свою адресу нісенітницями, а себе - жертвою передвиборчої провокації.
В "Укроборонпромі" ж кажуть, що журналісти Bihus.Info не вказали джерел отримання оприлюдненої ними інформації і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних.
НАБУ тоді пообіцяло, що його детективи "проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері" та нададуть їй належну оцінку.
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