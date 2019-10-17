НАБУ затримало Гладковського. У чому підозрюють

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Працівники НАБУ затримали колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського.

За інформацією НАБУ, його підозрюють у зловживанні службовим становищем, тривають слідчі дії.

Про затримання Гладковського також повідомив колишній депутат Сергій Лещенко. "Олег Гладковський у четвер вдень намагався вилетіти з країни. Його не випустили. Після цього він поїхав в ресторан на Бориспільській трасі, там був затриманий НАБУ", - написав Лещенко в Телеграмі.

Також він опублікував фото нібито самого моменту затримання.

Копирайт изображения Фото Сергія Лещенка

Скандал з "Укроборонпромом"

У лютому 2019 року він став центральним фігурантом розслідування Bihus.Info. В ньому йшлося про те, що найвищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з поставок російських контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них у три-чотири рази.

Публікація матеріалу спричинила скандал: сам Гладковський змушений був відсторонитися від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО. Згодом його звільнив президент Петро Порошенко.

Пізніше Гладковський назвав звинувачення на свою адресу нісенітницями, а себе - жертвою передвиборчої провокації.

В "Укроборонпромі" ж кажуть, що журналісти Bihus.Info не вказали джерел отримання оприлюдненої ними інформації і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних.

НАБУ тоді пообіцяло, що його детективи "проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері" та нададуть їй належну оцінку.

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