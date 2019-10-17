Подання на Дубневича: перше зняття недоторканності у новій Раді

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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка попросив Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича.

За повідомленням Генпрокуратури, зібрано достатньо доказів для того, аби повідомити народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею про привласнення та розтрату майна.

"За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тисяч грн", - інформує Генпрокуратура.

Згідно з інформацією, слідство зібрало достатньо доказів, які дають підстави підозрювати, що, будучи народним депутатом восьмого скликання та перебуваючи на посаді голови комітету ВР з питань транспорту, він був обізнаним про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця", зокрема про потреби при проведенні державних закупівель.

Панові Дубневичу закидають те, що він нібито чинив вплив на засновників та посадових осіб "Укрзалізниці".

"Докази свідчать про те, що вказана особа зі спільниками вивчила та проаналізувала попит і ціни на ринку стрілочних переводів та прийняла рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

За законом, притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.

На початку вересня парламент скасував депутатську недоторканність, але ці зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

"Відтак, Генеральний прокурор просить Верховну Раду України дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності вищезгаданого народного депутата України", - пояснюють у відомстві.

Народний депутат Ярослав Дубневич переміг на парламентських виборах як самовисуванець в одномандатному окрузі № 120 у Львівській області. Він поки ніяк не прокоментував подання Генпрокуратури.

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