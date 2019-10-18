Фотограф витратив рік, щоб зробити ідеальне фото білок
Фотограф витратив рік, щоб "вмовити" білок завітати у свій садок і влаштувати фотосесію.
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50-річний Террі Доннеллі встановив у своїй оранжереї метровий дерев'яний каркас і насипав поруч з ним горіхів.
Щодня фотограф приходив туди і годинами чекав, коли до нього в гості завітають білки.
Він хотів змусити своїх пухнастих моделей позувати і стрибати.
Террі поклав горіхи в горщик для квітів в глибині саду і кожні два дні переміщав його ближче до свого будинку.
"Білки ненавидять зміни, тому все потрібно було робити дуже повільно", - сказав він.
Щойно білки облаштувались, він почав будувати каркас.
"Зробити каркас - це п'ять хвилин, а щоб завоювати довіру тварин, потрібно чимало часу", - розповів він.
Террі назвав своїх нових друзів відповідно до особливостей їхнього характеру.
"Джаггер дуже ефектно рухається. А Брюс Лі виглядає так, ніби займається бойовими мистецтвами", - розповів фотограф.
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