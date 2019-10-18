Фотограф витратив рік, щоб зробити ідеальне фото білок

Копирайт изображения Terry Donnelly/Mercury Press Image caption Террі Доннеллі щодня годинами чекав слушного моменту, щоб зробити гарне фото

Фотограф витратив рік, щоб "вмовити" білок завітати у свій садок і влаштувати фотосесію.

50-річний Террі Доннеллі встановив у своїй оранжереї метровий дерев'яний каркас і насипав поруч з ним горіхів.

Щодня фотограф приходив туди і годинами чекав, коли до нього в гості завітають білки.

Він хотів змусити своїх пухнастих моделей позувати і стрибати.

Террі поклав горіхи в горщик для квітів в глибині саду і кожні два дні переміщав його ближче до свого будинку.

"Білки ненавидять зміни, тому все потрібно було робити дуже повільно", - сказав він.

Щойно білки облаштувались, він почав будувати каркас.

"Зробити каркас - це п'ять хвилин, а щоб завоювати довіру тварин, потрібно чимало часу", - розповів він.

Террі назвав своїх нових друзів відповідно до особливостей їхнього характеру.

"Джаггер дуже ефектно рухається. А Брюс Лі виглядає так, ніби займається бойовими мистецтвами", - розповів фотограф.

Копирайт изображения Terry Donnelly/Mercury Press Image caption "Білки - чудові істоти, - вважає Террі Доннеллі. - І мені дуже пощастило, що вони щодня ходили до мене у гості"

Копирайт изображения Terry Donnelly/Mercury Press Image caption Джаггер і Брюс Лі (на фото) - так фотограф назвав своїх нових пухнастих друзів

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