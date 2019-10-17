Перша пісня 80-х, яка отримала мільярд переглядів на YouTube

  • 17 жовтня 2019
Guns N' Roses Копирайт изображения Getty Images
Image caption Guns N' Roses на концерті в Іллінойсі, 1988 рік

Кліп гурту Guns N 'Roses на пісню Sweet Child O 'Mine став першим музичним кліпом 1980-х, який отримав мільярд переглядів на YouTube.

Трек 1987 року з їхнього дебютного альбому Appetite for Destruction отримував в середньому 590 тисяч переглядів щодня цього року.

Це означає, що американські рокери є наразі найпопулярнішим на відеосервісі гуртом 80-х і 90-х.

Guns N 'Roses не вперше б'ють рекорди своїми кліпами. Раніше відео на пісню November Rain набрало понад мільярд переглядів на YouTube.

Ексл Роуз і його рок-побратими не здають своїх позицій і продовжують привертати увагу слухачів різного віку.

Наразі гурт налічує понад 6,7 млн підписників на YouTube, а Appetite For Destruction, як і раніше, залишається найбільш успішним дебютним альбомом в США, об'єм продажів якого перевищує 30 мільйонів копій.

Копирайт изображения Getty Images
Image caption Ексл Роуз і Слеш на музичному фестивалі Austin's ACL Music Festival, який відбувся на початку жовтня

П'ять найкращих музичних відео 1980-х на YouTube

  1. Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine - 1 млрд
  2. A-ha - Take On Me - 943 млн
  3. Сінді Лопер - Girls Just Want To Have Fun - 786 млн
  4. The Police - Every Breath You Take - 699 млн
  5. Майкл Джексон - Billie Jean - 694 млн

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