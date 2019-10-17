Хочете генетичний тест? Він може обманути

Копирайт изображения Getty Images

Домашні генетичні тести не завжди дають точний результат і не можуть бути основою для рішення про стан здоров'я.

Про це попереджають науковці з університету Саутгемптона, повідомляє British Medical Journal.

Йдеться про так звані генетичні експрес-тести, які стають все більш популярними і активно рекламуються останнім часом.

Отримані дані можуть бути помилково заспокійливими або призвести до зайвих хвилювань, пояснюють генетики.

Крім того, подібний аналіз не містить генетичний скринінг, що виявляє спадкові захворювання чи інші фактори ризику.

Однак, 23andMe - приватна біотехнологічна компанія, що спеціалізується на аналізах біоматеріалу, з цим не погоджується. Там розповіли про "численні випадки", коли отримані результати спонукали до подальших досліджень і профілактичного лікування.

Загально і поверхнево

Професор Аннеке Лукассен, президент Британського товариства генетичної медицини та консультант з клінічної генетики в університетській клініці Саутгемптона пояснила: "Генетичні тести, що продаються в інтернеті та в магазинах, не можуть бути основою для рішення про стан здоров'я без подальшого обстеження".

Виявлені потенційні ризики не обов'язково становлять реальну загрозу здоров'ю людини, в той час як обнадійливі результати можуть бути помилковими.

Професор Лукассен розповіла про випадок, коли пацієнту помилково повідомили про генетичне порушення, що призводить до розвитку онкології.

British Medical Journal попереджає, що подібні генетичні тести часто надто загальні й поверхневі.

Науковці посилаються на онкомаркери BRCA1 та BRCA2, які пропонує компанія 23andMe. Вони дозволяють передбачити ризик розвитку раку грудей у жінок.

Але насправді формула ризику набагато складніша і багато в чому залежить від індивідуальних особливостей людини.

Копирайт изображения Getty Images

У 23andMe заявили, що вони дуже чітко пояснюють клієнтам, що саме визначає онкомаркер BRCA.

"Наша позиція абсолютно відкрита - ми перевіряємо лише певні генетичні варіанти, - сказав представник компанії. - Вони є одними з найкраще вивчених і пов'язані з надзвичайно високим ризиком".

"Аналізи, які пропонує 23andMe, сприяють роботі лікарів, - додав речник компанії. - У нас було чимало випадків, коли клієнти показували їх своїм лікарям, і ті призначали додаткове тестування і профілактичне лікування".

Проте професор Гелен Стоукс-Лемпард, яка очолює Королівський коледж лікарів загальної практики, не розділяє цієї точки зору.

"Не можна робити генетичний аналіз просто заради цікавості, оскільки результати можуть мати дуже реальні наслідки, - пояснила вона. - Наші лікарі розповідають про пацієнтів, які приходять на консультацію з результатами досліджень комерційних компаній, які самі направляють до нас людей. Це не правильно. Приватні компанії мають нести відповідальність за свою роботу".

Лікар Гелен Воллес, директор GeneWatch UK, сказала: "Ми рекомендуємо не купувати ці тести, які, у найкращому разі, є марною тратою грошей. Крім того, надання вашої ДНК приватній компанії - це питання конфіденційності для вас і вашої родини".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!