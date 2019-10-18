Друг Порошенка: що відбувається з Ігорем Кононенком?

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Після затримання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського з'явилась інформація про затримання ще одного соратника експрезидента Петра Порошенка, депутата попереднього скликання від фракції БПП Ігоря Кононенка. Втім сам Кононеко спростував інформацію про своє затримання.

Інформацію про затримання вже прокоментували у Генпрокуратурі, де заявили, що ім'я пана Кононенка фігурує у кількох кримінальних справах.

Що сталось з Кононенком?

Інформацію про затримання Ігоря Кононенка ввечері 17 жовтня розповсюдив ексдепутат Сергій Лещенко у своєму Telegram.

За його словами, пана Кононенка зупинили перед вильотом в аеропорті "Бориспіль", але потім відпустили.

Вночі Ігор Кононенко спростував інформацію про затримання і заявив, що йому не заборонено залишати Україну.

У своєму Facebook він повідомив, що перебуває у Стамбулі, а далі планує відвідати Китай, де "братиме участь у великій тенісній події".

Генпрокурор коментує

Водночас інформацію про затримання прокоментував генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу", на телеканалі "1+1".

Копирайт изображения unian Image caption Кононенко каже, що перебуває у Стамбулі і що його не затримували

"Генеральна прокуратура до цього (затримання - Ред.) не має відношення. Ми детально з'ясуємо, про що йде мова. Є публічна інформація, що є одне з кримінальних проваджень щодо цієї особи (Кононенка - Ред.), і воно розслідується НАБУ", - сказав генпрокурор в четвер увечері 17 жовтня.

Крім того, як підкреслив Рябошапка, "є інші епізоди, які розслідуються у кримінальних впровадженнях".

"Тому можливо щось могло бути пов'язано з розслідуванням цих кримінальних справ і з'ясуванням ймовірності зникнення народного депутата (Кононенка - Ред.), щоб уникнути кримінальної відповідальності", - припустив генпрокурор.

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