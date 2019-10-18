У Білому домі розказали, чому не давали Україні допомогу

Копирайт изображения Reuters Image caption Мік Малвейні з Білого дому сказав, що гроші для України заморожували, бо це корумповане місце

Президент США Дональд Трамп заморозив близько 400 млн доларів фінансової допомоги Україні, щоб українська влада активізувала антикорупційну роботу і розслідувала втручання у американські вибори 2016 року.

Про це у четвер, 17 жовтня, сказав виконувач обов'язків голови апарату президента США Мік Малвейні.

При цьому Трамп уже кілька тижнів поспіль заперечує, що вимагав від української влади політичних послуг в обмін на допомогу Україні.

Однак Малвейні визнав, що гроші заморозили в обмін на виконання вимог адміністрації президента, повідомляє телеканал CNN.

На брифінгу у Білому домі 17 жовтня чиновник дав розлогу відповідь щодо ситуації в Україні. За його словами, у розмові з ним Дональд Трамп назвав Україну "корумпованим місцем" і, мовляв, він не хотів, щоб допомога від США осіла у чиїхось кишенях.

"Чи він також згадував про корупцію, пов'язану із сервером Демократичного Національного Комітету (керівний орган Демократичної партії США - Ред.)? Абсолютно. Немає сумніві у цьому... Тому ми затримали гроші", - сказав чиновник.

В історії про сервери йдеться про необґрунтовані твердження, що демократи буцімто мали комп'ютерний сервер, прихований десь в Україні, і що Україна, а не Росія, зламала цей сервер і допомогла Трампу виграти вибори 2016.

За словами Малвейна, рішення тимчасово заморозити допомогу дійсно ухвалили, але не для того, щоб активізувати розслідування щодо компанії Burisma, де працював син одного з основних політичних суперників Трампа Джо Байдена, а в зв'язку зі справою про злам сервера Демократичної партії напередодні виборів президента США 2016 року.

Коли журналісти на брифінгу заявили чиновнику, що це і є послуга за послугу, пан Малвейні зазначив, що "ми постійно так робимо у зовнішній політиці".

Однак через кілька годин чиновник випустив заяву про те, що його неправильно зрозуміли. "Дозвольте мені прояснити: не було жодної "послуги за послугу" між військовою допомогою Україні та будь-яким розслідуванням виборів 2016 року ".

За словами Малвейні, адміністрація президента хотіла пересвідчитися, що Україна співпрацює з розслідуванням, яке проводило міністерство юстиції США.

Визнання Малвейні може дорого обійтися Трампу, якого звинувачують в спробі тиску на владу України з метою вплинути на результат виборів 2020 року, зазначає CNN.

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