"В Україні ми роками граємо без зарплат" - африканські футболісти

Копирайт изображения ВВС Image caption Футболісти з 30 африканських країн заявили, що їх ошукали в Україні

Футболісти, які приїхали в Україну з кількох країн Африки скаржаться, що їх обдурив футбольний клуб з Кропивницького, і вони два роки не отримують зарплату.

Близько 30-ти футболістів з Кот-Д'Івуару, Гани, Гамбії, Буркіна-Фасо та Нігерії вийшли на пресконференцію, де заявили, що стали жертвами шахрайства з боку місцевого аматорського футбольного клубу "Олімпік".

Вони кажуть, що їм обіцяли зарплату, харчування, проживання, проте вони два роки не отримували грошей, а коли почали обурюватись, їм пригрозили депортацією.

В "Олімпіку" відкидають звинувачення і заявляють, що не мають платити гравцям зарплати.

"Була мрія стати великими футболістами"

Української чи російської мови футболісти не знають. Кажуть, з тренером спілкувались через гуглперекладач. А на тренуваннях їм або хтось перекладав, або українці показували приклад, а вони повторювали.

Копирайт изображения ВВС Image caption Стів Нчо Ковассі приїхав до України, щоб грати у футбол

"Кожен юний гравець в моїй країні мріє про кар'єру як у Дідьє Дрогба. Мрія стати великим футболістом є у багатьох", - каже один з футболістів на ім'я Стів Нчо Ковассі.

Він із Кот-Д'Івуару і чи не єдиний із команди знає англійську. Розповідає, що стати відомим футболістом - мрія багатьох хлопців у Африці. Саме вона і привела їх до України.

"Один менеджер в Африці, якому ми довіряли, дав нам контакти. Історії різні, але всі почали спілкування з представниками клубу через Facebook. Нам слали фото клубу, фото стадіону "Зірка". Ми вірили, бо бачили на Facebook, що останні два роки команда "Зірка" добре грала. Нам казали, що платитимуть, годуватимуть, а якщо ми себе добре покажемо, то згодом зможемо потрапити до більшого клубу Німеччини чи Польщі", - розповідає Стів.

Проте потрапили вони до клубу "Олімпік". Цей клуб виступає на аматорському чемпіонаті України з футболу. Склад команди - переважно футболісти з африканських країн.

Хтось з африканських футболістів у Кропивницькому вже два роки, хтось - пів року.

За гру в клубі брали гроші?

"Щоб моя мрія збулась, щоб сюди потрапити, я витратив багато грошей", - каже Стів.

Мова не лише про витрати на дорогу. Щорічно перед укладанням контракту, за словами гравців, вони платили тисячу доларів: як їм казали, 300 з них мали бути витрачені на оформлення документів та тимчасове проживання, а 700 - на їжу та кімнату. Ще по 200 доларів гравці мали платити щомісячно, але вже кілька місяців, як перестали це робити.

Вони показують контракти, де прописаний розмір заробітної плати: суми варіюються від 3 200 до 4 200 гривень на місяць. У когось контракт закінчується вже в жовтні, у когось - за кілька місяців.

Зараз змагання тривають, проте, кажуть гравці, під їхніми іменами грають інші - новачки з Африки. І така ситуація повторювалась багато разів. Стверджують, що у складі команди неодноразово з'являлись гравці, які насправді не грали, або взагалі вже залишили країну.

"Щось не влаштовує - вертайся в Африку"

Зараз футболісти живуть у готелі, за який за їхніми словами, платять самі. Так само самі купують продукти. Обіцяної "мінімалки" їм не платять, а виживають вони за кошти, які їм з дому присилають батьки.

Кажуть, спочатку не жалілись, бо потрапивши в чужу країну не знали її законів і були розгублені, а в той же час їх постійно обнадіювали.

"Нам обіцяли харчування, але годували лише місяць. Спершу нам не платили зарплату і казали, що згодом. Потім просили почекати, мовляв зараз будемо їхати в Польщу на матч і ви зможете себе показати. І ми так чекали, чекали. То мені родина гроші пришле і я допомагаю хлопцям. Наступного разу комусь іншому пришлють гроші - він допоможе мені і хлопцям. Так ми і жили", - каже Стів.

Проте згодом, коли футболісти все ж почали висловлювати претензії, тренер сказав, що просто розірве з ними контракт і вони будуть змушені повернутись додому.

Копирайт изображения ВВС Image caption Мікаель Нчо розповідає, як отримав травму на футболі. Його звинуватили у тому, що він не хоче грати

Футболісти жаліються, що не могли лікувати травми, які отримали на полі. Мікаель Нчо розповідає, що травмувавши меніск, просив тренера допомогти з лікуванням, але йому не допомогли, натомість звинуватили в тому, що він не хоче виходити на поле.

"Я пішов до лікаря. Гроші дали батьки. Лікар попросив набрати тренера, бо хотів повідомити про можливі ризики в процесі лікування. Він зателефонував тренеру, а той відповів: "Чого ви мені дзвоните? Не дзвони сюди більше", - каже Мікаель.

"Згодом нам просто сказали, якщо ви нещасливі - повертайтесь назад. Але чому? Ми очікували, що знайдемо клуб, де гратимемо на вищому рівні. Це наша мрія і пристрасть", - каже Стів.

Клуб відкидає звинувачення і погрожує судом

Тренером, а також почесним президентом клубу є Юрій Кєвліч. Він відомий тим, що був першим тренером Євгена Коноплянки.

"Це не мої футболісти. Це футболісти, яких я відрахував із команди. Хай що хочуть те і кажуть. Ми зробили все за правилами, а вони все вигадали. Ми - любительський, а не професійний клуб. Які до нас претензії? Вони приїхали до нас на стажування, просили, щоб ми їм допомогли з документами. Вони мені набридли. Вони - брехуни, що псують мою репутацію. Я буду подавати на них до суду, за те, що вони розповсюджують неправдиву інформацію", - каже пан Кєвліч.

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Каже, що в іноземців закінчився офіційний термін перебування в Україні і таким чином вони хочуть отримати статус біженців, що як гравці вони "не мають великої цінності", тому інші команди ними не цікавляться.

У ситуації зараз намагається розібратись Асоціація аматорського футболу України, адже "Олімпік" є членом їхньої асоціації.

Іноземці можуть грати в аматорських командах України, але надання житла і заплат гравцям не передбачається, кажуть в асоціації.

"Аматорський футбол не передбачає виплат гонорарів. Все, що команда може робити законно, це надати транспорт на змагання, стадіон, забезпечити харчуванням", - говорить перший віцепрезидент Асоціації Аматорського Футболу Олександр Каденко.

Копирайт изображения Фото Стіва Нчо Ковассі

Іноземці перебувають в Україні законно

Водночас у Міграційній службі Кіровоградської області повідомили, що іноземні гравці перебували в Україні легально. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання став трудовий договір.

Зараз футболісти звернулись із колективною заявою до поліції, а також планують повідомити про ситуацію консульства своїх країн.

Це не перша ситуація, коли у Кропивницькому іноземці жаліються на шахрайство.

У 2018 році 800 студентів медичного університету ледь не відрахували з університету нібито за несплату коштів за навчання, хоча вони і платили гроші.

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