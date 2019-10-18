Україна готова до амністії на Донбасі - МЗС

Копирайт изображения Valentin Sprinchak Getty Images Image caption На фото - Донецьк, червень 2019 року

Україна ухвалила всі законодавчі акти, необхідні для проведення амністії в рамках Мінських домовленостей. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час години запитань до уряду в парламенті.

"На сьогодні Україна вже ухвалила всі законодавчі акти, необхідні для здійснення в рамках правового поля амністії в контексті виконання Мінських домовленостей", - сказав він.

Чиновник додав, що повне або часткове звільнення від покарання може статися лише після того, як на окупованих територіях оберуть легітимну владу, тобто, після відновлення суверенітету України.

"Рішення про застосування амністії ухвалюється судом. І, звичайно, під амністію не потрапляють злочини відповідно до міжнародного законодавства, включно зі злочинами щодо геноциду, проти людства і воєнні злочини. Також не підпадають під амністію особи, які вчинили злочин по збиттю малайзійського "Боїнга", - сказав заступник міністра.

Раніше голова парламентського комітету з закордонних справ Богдан Яременко заявляв, що Україна ніколи не піде на безумовну амністію всіх учасників подій на Донбасі.

Протести проти формули

Нещодавно в Україні пройшли масові протести проти погодження Україною "формули Штайнмаєра" - як плану вирішення конфлікту на Донбасі.

Про узгодження "формули Штайнмаєра" стало відомо 1 жовтня. "Формула Штайнмаєра - це схвалення тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який починає діяти на постійній основі після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за демократичними стандартами", - розповів про формулу президент Володимир Зеленський.

Проведення демократичних виборів, запевнив Зеленський, автоматично означає, що з Донбасу будуть виведені війська.

"Формула Штайнмаєра" - це пропозиція Франка Вальтера-Штайнмаєра - нині президента Німеччини, а до цього - міністра закордонних справ ФРН, - яка передбачає одночасне проведення виборів на Донбасі і ухвалення закону про особливий статус цих територій.

Критики цієї "формули" побоюються, що вона не передбачає пріоритетного виконання безпекової частини Мінських угод. Вони наполягають, що будь-яким виборам і обговоренням особливого статусу Донбасу має передувати виведення військ і встановлення контролю України над кордоном з Росією.

Амністія бойовиків на Донбасі є складовою Мінських домовленостей, на виконання яких неодноразово наполягали представники "ДНР" і "ЛНР" на переговорах у Мінську.

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