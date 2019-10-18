Арешти в родині, яка чекала кінця світу в підвалі. Це секта?

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Поліція Нідерландів арештувала 67-річного батька родини, яка проживала в таємній кімнаті на фермі в умовах ізоляції від зовіншнього світу.

Арешт стався за кілька годин після того, як був затриманий 58-річний громадянин Австрії, який був орендатором на фермі.

Шість підлітків, яким зараз вже 18-25 років, четверо дівчат і двоє хлопців, провели на фермі останні дев'ять років на самоті, їм не дозволяли залишати межі присадибної ділянки.

Щодо чоловіків існують підозри у створенні власної секти, принаймні поліція вважає, що дітей утримували на фермі проти їхньої волі.

Як про це стало відомо

До поліції звернувся власник місцевого бару, до якого у жовтні зайшов старший з підлітків на фермі, 25-річний Ян.

"Він замовив п'ять сортів пива і випив їх. Потім я поспілкувався з ним, і він розповів, що втік і потребує допомоги... тоді ми викликали поліцію", - сказав власник бару Кріс Вестербек.

Він додав: "У нього було довге волосся, брудна борода, старий одяг, і він виглядав розгубленим. Він сказав, що ніколи не ходив до школи і не був у перукаря дев'ять років".

Копирайт изображения Reuters Image caption Повідомляється, що на фермі були детектори руху і камери спостереження

Поліція приїхала на ферму, де у таємному приміщенні знайшли п'ятьох братів і сестер Яна, їхнього батька та 58-річного австрійця.

Австрієць на ім'я Йозеф Б., який працював на фермі, затриманий на 14 днів за підозрою у незаконному позбавленні дітей свободи та у відмиванні грошей.

Поліція повідомила, що діти вважали батьком 67-річного чоловіка, якого місцеві ЗМІ називають Герріт Ян ван Д.

Також на фермі знайшли велику суму грошей.

Секта?

У своїй заяві поліція зазначає, що ще визначає, чи була ізоляція родини від навколишнього світу пов'язана з релігійними переконаннями.

Голландські ЗМІ повідомляють, що батько родини і 58-річний австрієць Йозеф Б. колись були сусідами, а познайомилися в Церкві об'єднання. Цю релігійну організацію створив 1954 року у Південній Кореї проповідник Мун Сон-Мьон. Послідовників цієї церкви називають мунітами.

В Австрії брат Йозефа Б. Франц розповів Kronen Zeitung, що той вступив до секти і навіть не відвідав похорон своїх батьків. "Він думав, що він кращий за Ісуса", - сказав Франц.

Копирайт изображения Facebook/Jan van D Image caption Старший з дітей Ян ван Д. (обличчя розмите) кілька місяців тому приєднався до соцмереж

Речник Церкви об'єднання Віллем Котсьєр повідомив, що батько родини, Герріт Ян ван Д., пішов з церкви у 1987 році.

"У той же час він також перервав контакт з родиною, - повідомив його племінник виданню Algemeen Dagblad. - Одного разу у нього з'явилися якісь божевільні ідеї в голові, але ніхто в сім'ї не хоче про це говорити".

Речник Церкви об'єднання Віллем Котсьєр заявив, що старші члени церкви, які знали чоловіка у 1980-х роках, описували його як дуже "ритуальну" людину, яка створила власну групу за участю своєї родини.

"Але це не наше бачення - жити на фермі та ховатися від зовнішнього світу", - додав він.

"Іноді люди, які є духовними, починають свою власну церкву, і я гадаю, це те, що з ним сталося", - сказав пан Котсьєр.

Мешканці з рідного міста батька родини взагалі вважали, що той залишався серед мунітів і помер у Південній Кореї. Але наразі вважається, що Герріт Ян ван Д. приїхав до громади мунітів в Німеччині, перш ніж одружитися з матір'ю дітей та повернутися в Нідерланди. Померла мати у 2004 році.

Що з'ясувала поліція?

Янні Кнол, заступник начальника поліції Північних Нідерландів, підтвердила, що дітям забороняли виходити за межі будинку. "На фермі насправді була окрема закрита зона, і її головна мета полягала в тому, щоб уберегти від зовнішнього світу", - сказала вона голландському телебаченню.

З вівторка поліцейські психологи мали можливість поспілкуватися з сім'єю та з'ясували, що їх час від часу випускали з дому, але лише на земельну ділянку, що безпосередньо оточує господарство. На фермі були детектори руху та камери.

Пані Кнол сказала, що незрозуміло, де діти народилися, але вони ніколи не відвідували школу і взагалі не були зареєстровані місцевою владою.

У поліції додали, що колись ферму перевіряли через повідомлення про вирощування конопель, але в будівлю, де перебувала родина, ніхто з поліцейських не заходив.

Старшого з підлітків, Яна, який не перебував на фермі, коли туди приїхали поліцейські, доглядають в окремому місці. За останні кілька місяців він встиг створити кілька облікових записів у соцмережах.

Зараз команда з 30 поліцейських намагається розгадати таємницю ферми в Райнерволд. Будинок фермерського господарства досі вивчають.

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