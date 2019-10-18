Рада схвалила проєкт бюджету-2020 у першому читанні. Що зміниться?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв уважно розглянути пропозиції депутатів: "Ми чесно подивимося, скліьки у нас грошей, і разом з вами вирішимо, як їх ефективно витратити".

Традиційно на етапі першого читання парламентарі подають уряду свої пропозиції, а уряд - обіцяє їх розглянути. Що запропонували депутати цього разу?

За словами заступника міністра фінансів Юрія Джигіра, під час роботи з парламентським комітетом виявили, що бюджетні доходи можуть бути збільшені на 17,8 млрд грн за рахунок більших надходжень від податку на прибуток, дивідендів державних підприємств, оренди держмайна, ПДВ.

Крім того, в уряді вважають, що і Нацбанк може перерахувати до бюджету більше - на 3,5 млрд грн.

Водночас, як наголосив Юрій Джигір, уряд ставить завдання "ухвалити документ, в якому кожна гривня видатків буде забезпечена реальними доходами, щоби після 1 січня 2019 року ми могли профінансувати їх всі в повному обсязі".

Тож пропозиції депутатів щодо збільшення видатків уряд узяв до розгляду як рекомендації і обговорять їх уже під час другого читання.

Серед цих пропозицій - збільшення видатків на державні капітальні вкладення та інвестиційні проєкти, на енергозбереження і на забезпечення роботи Верховної Ради.

Депутати також порадили уряду прибрати статтю, за якою РНБО виділялося 28 млрд грн, і розподілити ці гроші між безпековими та оборонними відомствами.

До другого читання урядовці пообіцяли переглянути і макропоказники. Поки що у проєкті бюджету передбачено зростання ВВП на 3,3%. Проте і прем'єр, і затверджена парламентом урядова програма передбачає, що у наступні 5 років українська економіка має зрости на 40%, тобто, в середньому на 8% кожного року.

Обговорювалася також і потреба переглянути прожитковий мінімум.

За словами голови Рахункової палати Валерія Пацкана, запропонований на 2020 рік прожитковий мінімум у 2189 грн на місяць є у 1,7 раза менший за його фактичний розмір, якщо послуговуватися міжнародною методикою ООН (5 доларів на день для країн Центральної та Східної Європи). З іншого боку, до цього показника прив'язані більшість соціальних пільг та виплат, тож його підвищення означатиме також і значне збільшення соціальних видатків.

Уряд планує, що поверне проєкт бюджету на наступний рік до парламенту для розгляду у другому читанні до 2 листопада.

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