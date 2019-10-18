Справа Гладковського: підозра є, запобіжний захід - ще ні

Копирайт изображения UNIAN

Колишньому першому заступнику секретаря Ради Національної безпеки та оборони Олегу Гладковському повідомили про підозру.

Це зробили детективи НАБУ, а саме повідомлення про підозру було погоджено керівником САП Назаром Холодницьким.

"Встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", - йдеться у повідомленні САП у Facebook.

Зокрема, йдеться про "включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317".

У повідомленні також йдеться про те, що "колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці".

Водночас у повідомленні не йдеться про інші звинувачення, що раніше лунали на адресу Олега Гладковського.

Йдеться про журналстське розслідування Bihus.Info, в якому йшлося про те, що найвищі чиновники оборонної сфери нібито отримували "відкати" з поставок російських контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них у три-чотири рази.

Процес обрання запобіжного заходу для Олега Гладковського все ще триває. Його адвокат подав до суду через неправомірне, як він вважає, затримання.

Затримання як "феєрія"

Попередній президент України Петро Порошенко назвав це затримання "феєричним шоу".

"Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом "хліба й видовищ". Коли недодають хліба, то годують шоу. І феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті - порожньо", - йдеться у відео на сторінці Петра Порошенка у Facebook.

Напередодні працівники НАБУ затримали Олега Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Копирайт изображения Фото Сергія Лещенка

У корпорації "Богдан", керівником якої є Гладковський, заперечили, що його затримали, коли він, начебто, намагався залишити Україну.

"Все це затримання - не більше, ніж інсинуації і спроба створити картинку для телебачення. Гладковський як президент автомобільної корпорації "Богдан" сьогодні повинен був вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель, на яку був офіційно запрошений організаторами. Тому такі дії не мають нічого спільного з правосуддям , скоріше це можна розцінити як ручне управління силовими органами ", - йшлося у заяві.

Крім того, там також повідомили, що на знак протесту проти таких дій НАБУ Олег Гладковський оголошує голодування.

Скандал з "Укроборонпромом"

У лютому 2019 року він став центральним фігурантом розслідування Bihus.Info. В ньому йшлося про те, що найвищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з поставок російських контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них у три-чотири рази.

Публікація матеріалу спричинила скандал: сам Гладковський змушений був відсторонитися від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО. Згодом його звільнив президент Петро Порошенко.

Пізніше Гладковський назвав звинувачення на свою адресу нісенітницями, а себе - жертвою передвиборчої провокації.

В "Укроборонпромі" ж кажуть, що журналісти Bihus.Info не вказали джерел отримання оприлюдненої ними інформації і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних.

НАБУ тоді пообіцяло, що його детективи "проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері" та нададуть їй належну оцінку.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!