Перший жіночий екіпаж вийшов у відкритий космос

Копирайт изображения NASA Image caption Джессіка Мейр та Крістіна Кох вдягаються у скафандри для виходу у космос

Американські астронавтки Крістіна Кох та Джессіка Мейр здійснюють перший в історії вихід у космос виключно жіночого екіпажу.

Як повідомили у NASA, за цей час вони мають замінити один із зовнішніх блоків живлення Міжнародної космічної станції, що триватиме близько п'яти з половиною годин.

Крістіна Кох, за фахом електроінженер, вже чотири рази була у відритому космосі, але для Джессіки Мейр, морського біолога, цей вихід є першим, - повідомляють у NASA.

Для виконання завдання астронавткам треба досягти протилежного відсіку станції, Port 6, і замінити елемент, що вийшов з ладу. Потім його відправлять на Землю вантажним човниковим кораблем SpaceX Dragon.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джессіка Мейр потрапила у поле спостереження однієї із зовнішніх камер МКС

До цього 13 жінок, включно із Крістіною Кох, виходили у відкритий космос. Джессіка Мейр стала чотирнадцятою. А першою була радянська космонавтка Світлана Савицька. Вона вийшла у космос 25 червня 1984 року в парі із Володимиром Джанібековим з борту станції "Салют-7" і провела у відкритому космосі 3 години 35 хвилин.

Першою людиною у космосі був радянський космонавт Олексій Леонов, який помер у жовтні цього року у віці 85 років.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Джессіка Мейр (ліворуч) і Крістіна Кох на станції перед виходом у відкритий космос

У березні Nasa повідомили, що із Крістіною Кох в рамках місії виходу у відкритий космос суто жіночого екіпажу вийде Енн МакКлей. Проте спецскафандр середнього розміру для астронавтки не був готовий вчасно.

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А у серпні NASA була змушена розслідувати заяву про те, що астронавтка Енн Макклейн отримала доступ з Міжнародної космічної станції до банківського рахунку своєї колишньої партнерки.

Врешті на борту МКС опинилася 42-річна океанолог Джессіка Мейр. Вона працює на станції як бортінженер.

Крістіні Кох 40 років, і, крім диплома інженера, вона також має диплом у фізиці. Вона починала працювати на NASA у галузі наукових розробок.

Копирайт изображения NASA Image caption На фото - Port 6, який треба полагодити астронавткам

Минулого тижня NASA презентувала макет нового скафандра для наступної місії на Місяць. Особливість його конструкції полягає у тому, що він пасуватиме астронавту будь-якого росту та комплекції.

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