Перший жіночий екіпаж вийшов у відкритий космос
Американські астронавтки Крістіна Кох та Джессіка Мейр здійснюють перший в історії вихід у космос виключно жіночого екіпажу.
Як повідомили у NASA, за цей час вони мають замінити один із зовнішніх блоків живлення Міжнародної космічної станції, що триватиме близько п'яти з половиною годин.
Крістіна Кох, за фахом електроінженер, вже чотири рази була у відритому космосі, але для Джессіки Мейр, морського біолога, цей вихід є першим, - повідомляють у NASA.
Для виконання завдання астронавткам треба досягти протилежного відсіку станції, Port 6, і замінити елемент, що вийшов з ладу. Потім його відправлять на Землю вантажним човниковим кораблем SpaceX Dragon.
До цього 13 жінок, включно із Крістіною Кох, виходили у відкритий космос. Джессіка Мейр стала чотирнадцятою. А першою була радянська космонавтка Світлана Савицька. Вона вийшла у космос 25 червня 1984 року в парі із Володимиром Джанібековим з борту станції "Салют-7" і провела у відкритому космосі 3 години 35 хвилин.
Першою людиною у космосі був радянський космонавт Олексій Леонов, який помер у жовтні цього року у віці 85 років.
У березні Nasa повідомили, що із Крістіною Кох в рамках місії виходу у відкритий космос суто жіночого екіпажу вийде Енн МакКлей. Проте спецскафандр середнього розміру для астронавтки не був готовий вчасно.
А у серпні NASA була змушена розслідувати заяву про те, що астронавтка Енн Макклейн отримала доступ з Міжнародної космічної станції до банківського рахунку своєї колишньої партнерки.
Врешті на борту МКС опинилася 42-річна океанолог Джессіка Мейр. Вона працює на станції як бортінженер.
Крістіні Кох 40 років, і, крім диплома інженера, вона також має диплом у фізиці. Вона починала працювати на NASA у галузі наукових розробок.
Минулого тижня NASA презентувала макет нового скафандра для наступної місії на Місяць. Особливість його конструкції полягає у тому, що він пасуватиме астронавту будь-якого росту та комплекції.
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