Крах українця Гвоздика в Філадельфії

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Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик - більше не чемпіон світу.

Пізнього суботнього вечора за місцевим часом і недільного ранку за Києвом Олександра на рингу Liacouras Center у Філадельфії (США) нокаутував росіянин Артур Бетербієв. До свого пояса чемпіона IBF Артур додав титул WBC, який належав боксерові з України.

Чеченський нокаутер

Для Бетербієва то був 15-й на професійному рингу бій. Попередніх 14 він виграв нокаутами і ця статистика, звичайно, вражала. Вражала ще й з огляду на спогади. Адже десять років тому Артур зустрічався зі своїм нинішнім суперником на любительському рингу.

15 квітня 2009 року українець і росіянин зустрічалися в попередньому раунді турніру Ahmet Comert Memorial у Стамбулі (Туреччина). Бій завершився перемогою Бетербієва технічним нокаутом. Згодом росіянин виграв той турнір.

Сам Бетербієв, який на аматорському рингу був чемпіоном світу і Європи, стверджував, що подіям десятирічної давнини не треба надавати особливої уваги, оскільки то було давно й за інших умов.

Так чи інакше, поряд із цією перемогою Артура боксерські аналітики в контексті бою з Гвоздиком згадували й про дві поразки боксера з Чечні: коли він у чвертьфіналах чемпіонатів світу-2011 і Олімпіади-2012 у доволі запеклих боях поступався іншому українцеві Олександру Усику.

З Усиком, який минулого тижня нокаутував американця Чезза Візерспуна і здобув першу свою перемогу в суперважкій вазі, Гвоздик провів частину підготовки.

"Якщо хочеш перемогти Бетербієва, бий його так само сильно, як мене", - радив Усик землякові.

Сміливість Гвоздика

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Олександр Гвоздик виходив на ринг вперше з того часу, як відібрав пояс WBC у його багаторічного володаря, досвідченого канадця Адоніса Стівенсона. Причому закінчився бій для Стівенсона трагічно: після нокауту його з інсультом відправили до лікарні.

За словами тренера Бетербієва Марка Ремсі, Артур був не проти зустрічі з будь-ким з трьох чемпіонів напівважкої ваги, але погодився на бій лише Гвоздик. Чемпіон за версією WBA росіянин Дмітрій Бівол, тимчасовий чемпіон за версією цієї організації канадець Жан Паскаль і чемпіон за версією WBO, ще один росіянин Сергій Ковальов поєдинку уникнули.

Власне, що Бетербієв, що Гвоздик не приховували, що їхньою головною метою в боксі є титул абсолютного чемпіона світу, а отже нинішній поєдинок вони розглядали як один з кроків до мети.

Гвоздик з його 17-ма перемогами в 17-ти боях (14 - нокаутом) вважався фаворитом на думку букмекерів, проте статус цей не підтвердив.

Падіння

Бій не склався для Олександра з самого початку.

Щоправда, спочатку не стільки з власної вини, скільки через несподіване рішення рефері в рингу, котрий відрахував нокдаун у ситуації, коли Бетербієв повалив Гвоздика на канвас борцівським прийомом.

До честі судді, помилку він визнав майже миттєво і своє рішення після першої перерви скасував. Так чи інакше, на старті бою Артур був справді активнішим. Росіянин працював першим номером, тоді як українець вибухав поодинокими, хоча й дуже акцентованими "двієчками".

"Не підходь дуже близько, ти викидаєш недостатньо джебів", - говорив у куті після другого раунду тренер Гвоздика Тедді Атлас.

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Сказати, що після цих вказівок Гвоздик почав викидати більше коротких, не можна, але дистанцію у третій трихвилинці український боєць справді тримав ліпше, а з відстані працював переконливіше.

Так само впевненіше Олександр виглядав і в четвертому раунді, однак пропустив потужну атаку в кінцівці, і це викликало гнів Атласа. "Не притискайся до канатів, не втрачай концентрації, взагалі не зупиняйся!" - емоційно наголошував тренер.

Після певного затишшя у раунді №5 у шостому суперники влаштували справжню рубку, в якому удари іноді залітали в обидві цілі одночасно, а в стані, близькому до нокдаунів були обидва суперники.

У цю мить згадалися слова досвідченого промоутера Боба Арума, компанія якого Top Rank веде справи обох боксерів. Досвідчений спеціаліст говорив, що він не здивується, якщо в цьому поєдинку в нокдаунах побувають обидва суперники.

Взагалі, у відрізку з п'ятого раунду по одинадцятий Гвоздик з натяжкою виграв хіба восьму трихвилинку, а у дев'ятій уникнув падіння на канвас лише дивом.

У цьому відрізку перевага росіянина була величезною. Вже тоді нокаут виглядав справою часу. Бетербієв контролював ситуацію і довів перевагу в 11-му раунді. Після трьох нокдаунів рефері припинив бій - технічний нокаут.

Що тепер?

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Бетербієв, звісно, домагатиметься зустрічей з чемпіонами за двома іншими версіями. Поєдинок з Біволом виглядає реальнішим, а ось організація можливого бою із Ковальовим ускладнюється давньою неприязню, навіть ворожістю між суперниками.

Зрештою, Гвоздика наразі має цікавити інше. Звісно, після настільки дошкульної поразки реванш проти Бетербієва наразі виглядає справою нереальною.

Так само як сумнівним є вихід на чемпіонські бої за іншими двома версіями.

Вочевидь Олександрові тепер доведеться провести один-два проміжних бої, спробувати їх виграти якомога впевненіше і лише після того повернутися на чемпіонську орбіту повторно.

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