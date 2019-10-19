7 способів привчити себе до здорової їжі

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Як привчити себе харчуватись правильно?

Якщо ви регулярно відмовляєтесь від фруктів і овочів, а вуглеводи і нездорова їжа - основа вашого щоденного раціону, то наші поради саме для вас.

1. Просто спробуйте

Їсти те, що вам не подобається, - мазохізм у чистому вигляді, скажете ви. Але це допомагає нам змінити й розширити своє світосприйняття.

"Оптимальний спосіб полюбити нове - спробувати його", - пояснює дієтолог Франкі Філліпс.

Науковці провели наступне дослідження. Впродовж кількох тижнів дітям пропонували для дегустації овочі, які їм спочатку не сподобались, і через деякий час їхнє ставлення до цих продуктів змінилось на краще.

Окреме дослідження виявило, що діти віком 2-6 років демонструють підвищену симпатію та споживання конкретних овочів після того, як їх давали щодня протягом 14 днів.

Отже, якщо вам не подобається, скажімо, варена квітна капуста, спробуйте смажену або додайте до неї сиру, але не відмовляйтесь від неї зовсім.

2. Змініть асоціації

Якщо в дитинстві вас "перегодували" капустою, то у дорослому віці вона викликатиме огиду.

Наші думки і очікування формують наше ставлення до продукту під час його дегустації", - пояснює Акшлі Каракамо, психолог з клініки дієтології.

Наше ставлення до їжі часто будується на дитячих спогадах. Однак ми можемо сформувати дорослі харчові асоціації. Приготуйте капусту не за рецептом вашої мами. Або замовте її в ресторані, де підхід до її приготування може вас приємно здивувати.

3. Комбінуйте

"Ложка цукру допомагає випити будь-які ліки", - казала Мері Поппінс. Зловживати цукром, звичайно, не варто, але сама ідея - гарна.

Дослідження виявили: поєднання корисних продуктів з улюбленими, зробить дієту приємною. Брюссельська капуста з вершковим сиром подобалася дітям значно більше, нім та сама капуста у вареному вигляді.

Додайте вершків або сиру до овочів з вашого "чорного списку". Риба гарно смакує з пармською шинкою, а йогурт - з фруктами.

4. Не поспішайте

Пам'ятайте: за один раз не зітнеш дерева.

Не потрібно намагатись спробувати багато "новинок" одночасно. Не поспішайте. Наші харчові звички змінюються поступово.

5. Думайте позитивно

Мозок - це потужний інструмент, який може допомогти вам змінити свої харчові звички.

"Позитивне мислення - один із головних факторів формування приємних відчуттів під час їжі", - пояснює пані Каракамо.

Просто уявіть, яким соковитим і смачним буде апельсин, а салат - це живильне джерело енергії для вашого тіла. І ви відчуєте, як вони добре смакують.

6. Тримайте здорову їжу під рукою

"Це дійсно працює. Нехай ваза з фруктами, сухофруктами та горіхами (тільки без додавання солі та цукру) завжди стоїть на столі", - радить дієтолог Франкі Філліпс.

Якщо поруч немає здорової їжі, ваша рука потягнеться за шоколадкою чи чипсами. Тримайте корисні продукти під рукою, і з часом ви до них звикнете.

7. Не здавайтеся!

Чи можемо ми змінити свої звички? Це складно, але можливо.

Вчені дослідили реакцію людей на харчові продукти за допомогою МРТ мозку. Виявилося, що споживання здорової їжі підвищує апетит до корисних продуктів і зменшує бажання поласувати менш корисними.

Тільки не треба перенапружуватись. Якщо ваш шлунок протестує проти грибів у будь-якому вигляді - відмовляйтесь від них. Спробуйте щось інше і ви, врешті-решт, знайдете те ще вам підходить.

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