У Чилі - масові безлади через ціни на метро. У столиці ввели надзвичайний стан
Президент Чилі запровадив у Сантьяго, столиці країни, надзвичайний стан після того, як у місті спалахнули масові протести. Все через підвищення цін на метро.
Значна частина мітингувальників - старшокласники та студенти. Поступово протести переросли в безлади - учасники акцій блокували станції метро і дороги та підпалювали різноманітні споруди.
На кадрах з місця події видно, як протестувальники жбурляють каміння та нападають на поліцейські автівки. На одному з відео можна розгледіти, як вони спалюють автобус.
Енергетична компанія Enel Chile повідомила, що учасники акцій підпалили один з її офісів у центрі міста - людей встигли евакуювати, ніхто не постраждав.
Правоохоронці застосовували проти мітингувальників сльозогінний газ.
Виступаючи на телебаченні, президент Чилі Себастьян Піньєра заявив, що метою запровадження надзвичайного стану є "забезпечення громадського порядку та безпеки громадської і приватної власності".
Надзвичайний стан дозволяє владі обмежувати свободу пересування громадян, а також їхнє право на збори, мітинги і демонстрації.
На початку жовтня влада підвищила вартість проїзду у метро в години пік з 800 до 830 песо (це близько 1,17 долара) у години пік - такий крок пояснили великими витратами метрополітену на електроенергію.
Попри протести і невдоволення багатьох громадян, влада вже запевнила, що ціну за проїзд не знижуватимуть.
За попередніми оцінками, п'ятничні протести завдали збитків на суму 700 тисяч доларів.
"Одна справа - демонстрації, інша справа - вандалізм, який ми мали змогу спостерігати. Це не протест, це злочин", - сказав президент Себастьян Піньєра.
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