Британський парламент підтримав нове відтермінування "брекзиту"

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Британський парламент проголосував за поправку, яка передбачає нове відтермінування "брекзиту". Прем'єр-міністр Борис Джонсон виступав категорично проти такого рішення.

Сьогоднішнє засідання - перший випадок за 37 років, коли британські парламентарі зібралися для голосування у суботу: у 1982 році суботнє засідання проводили через вторгнення Аргентини на Фолклендські острови.

Парламентарі розглядали нову угоду про вихід з ЄС, яку Борис Джонсон кілька днів тому узгодив з керівництвом Євросоюзу. Він наполягав на ратифікації цієї угоди.

Проте парламентарі навіть не дійшли до її розгляду. Вони підтримали поправку, яка забороняє виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті усі закони, необхідні для оформлення виходу з ЄС, який запланований на 31 жовтня.

Автор цієї поправки Олівер Летвін, пояснював, що це - страховка від неочікуваних наслідків: раптом за угоду проголосують, а потрібні закони за два тижні прийняти не встигнуть. Тоді Британії загрожуватиме "жорсткий брекзит", проти якого парламент вже неодноразово голосував.

Тепер, згідно з законом, Джонсон має звернутися до ЄС з проханням про нове відтермінування "брекзиту" принаймні на три місяці.

Раніше Джонсон заявляв, що або депутати схвалять його угоду, або угоди взагалі не буде. Він також заявляв, що не має наміру вести нові переговори з ЄС. Цю ж позицію він підтвердив і після суботнього голосування.

"Я не буду вести переговори про відтермінування з ЄС", - сказав він.

Прем'єр-міністр пообіцяв, що вже наступного тижня уряд внесе усі закони, схвалення яких вимагає "поправка Летвіна", і додав, що сподівається, що після цього парламент підтримає його угоду з ЄС.

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На початку року британські депутати вже тричі відкидали проект угоди, про яку домовлялись Брюссель і уряд попереднього британського прем'єра Терези Мей, через пункти про так званий "ірландський бекстоп".

Йдеться про кордон між Північною Ірландією, яка входить до Об'єднаного королівства, і Республікою Ірландія, яка є членом ЄС.

У 1998 році були підписані "угоди Страсної п'ятниці", які закінчили багаторічний кривавий конфлікт у Північній Ірландії. Політики по обидва боки умовного кордону всерйоз побоюються, що якщо після виходу Британії з ЄС кордон перестане бути умовним, це знову підірве ситуацію.

Згідно із новою угодою, Північна Ірландія, на відміну від іншої частини Британії, мала б залишитися в зоні дії загальноєвропейських правил торгівлі, причому потенційно - не невизначений термін.

Критики такого сценарію вважають, що це є частковим економічним відторгненням складової частини Британії.

Одночасно із суботнім засіданням британського парламенту на центральних вулицях Лондона проходить багатотисячний марш противників "брекзиту" - вони, зокрема, вимагають винести угоду про вихід з ЄС на референдум.

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