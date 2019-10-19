Обвал дамби у Росії: щонайменше 15 загиблих, 13 вважаються зниклими безвісти

Копирайт изображения МНС РОСІЇ

На річці Сейба у Красноярському краї стався обвал дамби золотодобувної копальні.

В результаті загинули щонайменше 15 людей, повідомляє російське Міністерство надзвичайних ситуацій. Ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.

За останніми даними, медики надали допомогу 16 постраждалим. Дев'ятеро з них перебувають в лікарні, четверо - у важкому стані, повідомляють у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Дамба, обвал якої призвів до загибелі людей, була розташована на технологічній водоймі золотодобувної артілі. Вона обвалилася близько 6 ранку за місцевим часом.

За даними МНС у селищі затопило два невеликих тимчасових гуртожитки з працівниками. На місці події працюють понад 270 рятувальників.

Представники місцевої влади вважають, що дамба могла обвалитися через недотримання технологій під час її зведення або через дощі.

Копирайт изображения МНС РОСІЇ

Пізніше стало відомо, що слідчі розглядають ще одну можливу причину обвалу - сходження води з гір, яке посилило навантаження на споруду.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час проведення робіт.

Копальня розташована у віддаленій місцевості - приблизно у 160 кілометрах на південь від Красноярська.

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