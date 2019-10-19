Грецька церква вперше пом’янула Епіфанія. Що це означає

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Архієпископ Елладської церкви Ієронім під час літургії вперше пом'янув ім'я предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

Чому це важливо

Як зазначив у своєму фейсбуці народний депутат Ростислав Павленко, який у команді Петра Порошенка був відповідальним за перемовини щодо отримання томосу і зв'язки з Вселенським патріархатом, цей крок став остаточним визнанням ПЦУ.

"Відтепер Елладська Церква вступила до канонічного спілкування з ПЦУ. Визнання ПЦУ Церквою Еллади відбулося", - написав він.

Минулого тижня Грецька церква стала першою помісною православною церквою світу (після Вселенського патріархату, який і надав ПЦУ автокефалію), яка визнала незалежну українську церкву і вступила з нею у міжцерковне спілкування.

Грецька церква є однією з найбільших православних церков світу: як очікується, її рішення має відкрити шлях для більш активного визнання ПЦУ світовим православ'ям.

Ще один можливий наслідок цього кроку - активніший перехід українських парафій від УПЦ МП до ПЦУ.

Наступним символічним кроком, який закріпить відносини української та грецької церков, має стати поїздка Епіфанія до Греції і проведення співслужіння з предстоятелем церкви Еллади.

Як розповідають співрозмовники BBC News Україна, такий візит може відбутися вже в листопаді цього року.

Реакція РПЦ

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У четвер, 17 жовтня, позачерговий синод Російської православної церкви ухвалив рішення про можливе часткове розірвання відносин з Елладською церквою.

У рішенні йшлося, що якщо предстоятель Грецької церкви почне поминати предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія (що і сталося 19 жовтня), то патріарх Кирило припинить поминання Ієроніма.

Такий крок не означатиме повного припинення церковного спілкування, адже РПЦ продовжить спілкуватись з тими представниками Церкви Еллади, які не підтримують рішення Константинополя та Афін щодо України.

РПЦ припинить молитовне та євхаристійне спілкування лише з тими архієреями Церкви Еллади, які "вступили чи вступлять" в спілкування з "представниками українських неканонічних розкольницьких груп".

Також російська церква не буде благословляти паломницькі поїздки у ті грецькі єпархії, очільники яких визнаватимуть ПЦУ.

15 жовтня Російська православна церква також розірвала церковне спілкування з Константинопольським патріархатом. Причина - рішення Вселенського патріарха щодо автокефалії української церкви.

Хто визнає ПЦУ наступним

Ще навесні питання про визнання ПЦУ розглядала Кіпрська православна церква, проте остаточне рішення там зрештою відклали "на потім".

Очікується, що у першій хвилі визнання ПЦУ, окрім Кіпрської, може бути й Румунська православна церква, яка має добрі стосунки з Вселенським патріархатом. Проте про конкретні строки такого рішення поки нічого не відомо.

Процеси, які свідчать про про можливе визнання ПЦУ, також відбуваються у Грузинській та Албанській православних церквах.

Болгарська церква вже розглядала українське питання, але так само, як і Кіпрська, поки утрималася від остаточного рішення.

Після першої хвилі визнання, як очікується, визначатись почнуть старі патріархати - такі як Олександрійський та Єрусалимський.

Загалом процес визнання ПЦУ іншими помісними церквами може розтягнутись на роки і десятиліття.

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