Садовий більше не лідер "Самопомочі". Замість нього - Сироїд

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Новою лідеркою партії "Об'єднання "Самопоміч" замість Андрія Садового стала Оксана Сироїд. Таке рішення ухвалили у суботу, 19 жовтня, під час з'їзду політсили.

Під час свого виступу пані Сироїд повідомила, зокрема, про те, що "Самопоміч" візьме участь у найближчих місцевих виборах.

"Зараз наше головне тактичне завдання - щоб люди нас почули і зрозуміли. А наша мета дуже чітка - повернутися в центр прийняття рішень в українській політиці", - заявила вона.

За її словами, саме місцеві вибори можуть стати фундаментом, який допоможе "Самопомочі" повернутися у велику політику.

Андрій Садовий вже привітав пані Сироїд з новою роллю в політсилі, і зазначив, що часи керівництва "Самопоміччю" були "найкращими і найскладнішими" роками його життя.

У 2014 році Оксана Сироїд обралася до парламенту за списком "Самопомочі", згодом вона стала заступником голови Верховної ради.

Сироїд - перша жінка в історії українського парламенту, яка зайняла цю посаду.

До початку політичної кар'єри вона, зокрема, очолювала Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича фундація" і була експертом "Реанімаційного пакету реформ" з питань судової влади, конституційної та адміністративної реформ.

Андрій Садвоий очолював "Самопоміч" упродовж семи років - від початку створення політсили у 2012 році.

На останніх парламентських виборах партія набрала менше 1% голосів.

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