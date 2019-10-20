У легенях людей із зайвою вагою знайшли жир. Він може спричиняти астму

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Вчені вперше виявили жирову тканину в легенях людей із надмірною вагою та ожирінням.

Австралійські дослідники проаналізували зразки легенів у 52 людей і виявили, що кількість жиру збільшується відповідно до індексу маси тіла.

Вони кажуть, що ці дані можуть пояснити, чому надмірна вага або ожиріння збільшують ризик астми.

Експерти кажуть, що тепер було б цікаво дізнатися, який вплив на жир у легенях матиме втрата ваги.

Підвищений ризик

У дослідженні, опублікованому в Європейському респіраторному журналі (European Respiratory Journal), вчені розглядали зразки легенів мертвих людей, які заповіли свої органи науці.

У 15 з них не було астми, 21 мали астму, але померли від інших причин, і 16 померли від цієї хвороби.

Вчені використовували спеціальні барвники для детального аналізу майже 1400 дихальних шляхів у зразках легенів під мікроскопом.

Дослідники виявили жирову тканину в стінках дихальних шляхів, причому більше її було в людей з вищим індексом маси тіла.

Вчені кажуть, що збільшення жиру може змінювати нормальну структуру дихальних шляхів і викликати запалення в легенях, що може пояснити підвищений ризик астми у людей із зайвою вагою або ожирінням.

Беспосередній тиск

Доктор Пітер Нобель, доцент Університету Західної Австралії в Перті, який працював над дослідженням, сказав: "Зв'зок між зайвою вагою або ожирінням та астмою або гіршими симптомами астми був відомий і раніше. Дослідники припускали, що його можна пояснити беспосереднім тиском зайвої ваги на легені або загальним посиленням запалення, спричиненого надмірною вагою".

Але, за його словами, їхнє дослідження виявило ще один механізм впливу.

"Ми виявили, що надлишок жиру накопичується у стінках дихальних шляхів, де він займає простір і, як виглядає, збільшує запалення в легенях", - каже д-р Нобель.

"Ми вважаємо, що це викликає потовщення дихальних шляхів, що обмежує потік повітря в легені та з них, і це могло б хоча б частково пояснити погіршення симптомів астми".

Важливе значення

Професор Тьєррі Трустерс, президент Європейського респіраторного товариства (European Respiratory Society), каже: "Це важлива інформація щодо взаємозв'язку між вагою тіла та респіраторними захворюваннями, оскільки вона показує, як надмірна вага або ожиріння можуть погіршити симптоми у людей з астмою.

"Це виходить за межі усталеного твердження, що пацієнтам з ожирінням потрібно більше дихати та займатися фізичними вправами. Дослідження вказує на справжні зміни у дихальних шляхах, які пов'язані з ожирінням", - додає вчений.

Він каже, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи можна зменшити накопичення жирової тканини у легенях за допомогою втрати ваги. Втім, пацієнтам з астмою слід у будь-якому випадку прагнути досягти здорової ваги.

Доктор Елізабет Сейпі, голова наукового комітету Британського торакального товариства (British Thoracic Society), заявила, що це дослідження вперше показало, що маса тіла впливає на структуру дихальних шляхів у легенях.

"Враховуючи зростаючу захворюваність на ожиріння в країні та по всьому світу, дослідження може мати важливе значення у розумінні того, чому астма залишається одним із головних захворювань, та віднайти нові шляхи у лікуванні астми", - сказала вона.

"Це лише невелике дослідження, і нам потрібно перевірити це на більших групах пацієнтів та з іншими захворюваннями легенів", - додада д-р Сейпі.

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