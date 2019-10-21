Меган Маркл: "Друзі радили мені не виходити за принца Гаррі"

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Герцогиня Сассекська розповіла, що друзі радили їй не виходити заміж за принца Гаррі, щоб уникнути тиску ЗМІ.

За словами 38-річної Меган, їй казали: "Не роби цього, бо британські таблоїди зруйнують твоє життя".

У документальному фільмі ITV вона визнала, що материнство стало для неї боротьбою через прискіпливий інтерес з боку газет.

Принц Гаррі також прокоментував чутки про погіршення своїх стосунків із братом Вільямом, герцогом Кембридзьким, заявивши, що вони йдуть "різними шляхами".

35-річний герцог розповів, що у нього з принцом Вільямом "бувають як хороші, так і погані дні".

Він додав: "Ми - брати. Ми завжди будемо братами. Ми, безумовно, наразі йдемо різними шляхами, але я завжди його підтримаю, так само як і він завжди підтримає мене".

Копирайт изображения EPA Image caption Подружжя під час поїздки до Африки

"Треба процвітати"

У документальному фільмі ITV, який показали у неділю ввечері, Меган сказала, що їй було важко пристосуватися до королівського життя, і додала, що була не готова до прискіпливої уваги таблоїдів.

"Коли я вперше зустріла свого теперішнього чоловіка, мої друзі були дуже щасливі, бо я була щаслива, - розповіла вона. - Та мої британські друзі казали: "Без сумніву, він чудовий, але тобі не варто цього робити, бо британські таблоїди зруйнують твоє життя".

Меган також зізналася, що через такий інтерес із боку газет їй було дуже непросто як під час вагітності, так і після народження сина Арчі.

На притання про те, чи зможе вона з цим упоратися, Меган додала: "Чесно кажучи, я давно говорила Г - саме так я його називаю - що недостатньо просто пережити щось, сенс життя не в цьому. Треба процвітати".

"Я захищатиму свою родину"

Принца Гаррі запитали, чи хвилюється він через те, що його дружина може зазнати такого ж тиску, як і його мати Діана, принцеса Уельська, яка загинула в 1997 році в автокатастрофі у Парижі.

Він сказав: "Я завжди захищатиму свою родину, і тепер у мене є родина, яку треба захищати".

"Тож усе, що вона [Діана] пережила, і те, що з нею сталося, є надзвичайно важливим щодня, і я не параноїк, я просто не хочу повторювати минуле", - додав герцог.

Пізніше він додав, що йому постійно доводиться давати раду тиску, з яким він стикається щодня, і дбати про своє психічне здоров'я.

Він сказав: "Я думав, що я вийшов з лісу, а потім раптом усе повернулося, і я маю давати цьому раду".

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"Частина цієї роботи - одягати хоробру маску, але для мене і моєї дружини є багато болючих речей, особливо коли більшість з них не відповідають дійсності".

Поїздка до Африки стала першим офіційним королівським сімейним турне принца Гаррі, Меган та їхнього сина Арчі.

ЗМІ зображують "дуже нещасну історію"

Аналіз

Джонні Даймонд, кореспондент ВВС з питань королівської родини

Гаррі навчився бути дипломатичним. Але його слова про брата підтверджують, що вони вже не такі близькі - що, мабуть, не дивно, зважаючи на те, як змінилося його життя. Звичайно, любов завжди буде. Але все змінилося.

Меган - чудова комунікаторка, те, що вона казала, було контрольовано, ретельно продумано та блискуче висловлено.

"Я ніколи не думала, що це буде легко, - прокоментувала вона висвітлення їхнього життя у таблоїдах. - Але я вважала, що це буде справедливо".

Її явно жахає те, як її зображують останні кілька місяців. Британці пишаються своєю справедливістю, і те, що вона вжила саме це слово, безумовно мало зачепити.

"Це була боротьба?" - тиснув Том Бредбі. "Так", - відповіла Меган. Гаррі визнав, що має проблеми із психічним здоров'ям. Пара відчуває і говорить про тиск, і Гаррі тепер бачить тінь своєї матері в кожній камері, у кожному заголовку. Це була дуже нещасна історія.

Що дивно. Тому що їх дуже люблять, і вони - з енергією Гаррі та історією Меган - продовжуть зачіпати ті сторони життя, яких не торкаються інші члени королівської родини. Але зараз чутно низький, довгий гул невдоволення.

Герцог і герцогиня обоє ініціюють судові позови проти преси. Меган подала до суду на Mail on Sunday через те, що вони незаконно опублікували один із її приватних листів.

Принц Гаррі порушив власне провадження у Верховному суді проти власників Sun, News of the World (який принипив своє існування) та Daily Mirror у зв'язку із імовірним прослуховуванням телефонів, що відбулося понад десять років тому.

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