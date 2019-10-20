Губернатор Київщини подав у відставку

Копирайт изображения UNIAN

Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку.

Про відставку губернатор Київщини повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував фото самої заяви про відставку, а також цитату: "Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти". Андрій Чумак, "Сад Гетсиманський".

Інших деталей щодо того, чому він бажає залишити цю посаду, пан Бно-Айріян не надав.

Президент Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна на посаду голови Київської ОДА на початку липня цього року.

35-річний Михайло Бно-Айріян давній друг та одногрупник соратника Зеленського, лідера партії "Слуга народу" і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Проте останнім часом на його адресу лунала критика саме від "Слуги народу", зокрема, від депутата Олександра Дубінського. На своїй сторінці у Facebook та відео-блогах пан Дубінський постійно звинувачува губернатора Київщини в корупції, що той заперечував. Появу на сторінці Бно-Айріяна заяви про відставку, Олександр Дубінський прокоментував так:

"Пока-пока. Давайте наступного".

Якщо прохання про відставку голови Київської обласної державної адміністрації затвердить президент, вона стане першою серед призначених президентом Зеленським представників влади у регіонах, і другою серед найвищих чиновників - після екссекретаря РНБО Олександра Данилюка.