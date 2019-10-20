Австралійська авіакомпанія випробувала найдовший пасажирський маршрут у світі

Копирайт изображения AFP/HANDOUT Image caption Всі посміхаються: команда Qantas святкує після 19-годинного перельоту з Нью-Йорка до Сіднея

Австралійський авіаперевізник Qantas завершив тестувати найдовший маршрут без зупинок.

Boeing 787-9 із 49 людьми на борту пролетів 16200 км від Нью-Йорка до Сіднея за 19 годин та 16 хвилин.

Переліт з Нью-Йорка до Сіднея є частиною програми із вивчення того, як довгі авіаперельоти без зупинок впливають на самопочуття пілотів, бортпрацівників та пасажирів.

Наступного місяця компанія збирається протестувати безпосадочний рейс із Лондона до Сіднея.

Чи починати комерційні рейси за цими маршрутами Qantas має вирішити до кінця 2019 року.

Якщо рішення буде позитивним, польоти почнуться у 2022 чи 2023 році.

Як повідомляє Reuters, жодна цивільна авіакомпанія поки що не наважувалася здійснювати такі довгі і тривалі рейси без посадки і при повній заповненості пасажирського чи вантажного літака.

Аби здійснити такий політ без посадки і дозаправки, літак Qantas злетів із максимальним запасом палива, обмеженою кількістю багажу і без іншого вантажу.

Копирайт изображения AFP/HANDOUT Image caption Boeing 787-9 прибуває у міжнародний аеропорт Сіднея

Щоб джетлег був легшим, пасажирам запропонували перевести годинники на час у Сіднеї одразу після зльоту з Нью-Йорку. На борту підтримувався денний режим до часу, коли у східній Австралії настав вечір. Через шість годин після зльоту пасажирам подали багату на вуглеводні вечерю, після чього притлумили світло у салоні, спонукаючи пасажирів поспати.

Тести також включали моніторінг мозкової активності пілотів, вимірювання рівня мелатоніну та пильності.

Крім того, досліджували і те, як подорож через таку кількість часових зон впливає на самопочуття.

Найдовші рейси у світі Звідки Куди Компанія Відстань, км Тривалість, год:хв. Сінгапур Нью-Йорк Singapore Airlines 15344 18:25 Окленд Доха Qatar Airways 14535 17:40 Перт Лондон Quantas 14449 17:20 Окленд Дубаї Emirates 14200 17:20 Лос-Анджелес Сінгапур United Airlines 14113 17:15

Впродовж останніх років конкуренція на ринку довгомагістральних перельотів загострюється, і провідні авіакомпанії пропонують дедалі більше довгих рейсів.

Минулого року Singapore Airlines відкрив майже 19-годиний рейс із Сінгапуру до Нью-Йорку. Нині він залишається найдовшим регулярним комерційним авіарейсом у світі.

Так само минулого року Qantas почали робити 17-годинні рейс Перт-Лондон, а Qatar Airways відкрили 17,5-годинний рейс із Окленда до Дохи.

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