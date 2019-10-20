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Кабінет міністрів на засіданні у неділю ухвалив низку кадрових рішень.

Зокрема, урядовці погодили звільнення голови Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна, який лише за кілька годин до засідання повідомив про бажання піти у відставку на своїй сторінці у Facebook.

Кабмін одразу ж погодив і призначення нового губернатора Київщини - харків'янина Олексія Чернишова, бізнесмена, який має активи в галузі інвестиційного та девелоперського бізнесу, а також став відомий завдяки проєктам з популяризації України за кордоном.

Так само уряд погодився із відставкою голови Луганської ОДА Віталія Комарницького, і погодив кандидатуру Сергія Гайдая на цю посаду.

І Михайло Бно-Айріян, і Віталій Комарницький пропрацювали на своїх посадах менш як чотири місяці.

Кабінет міністрів також погодив кандидатури ще чотирьох очільників ОДА - у Кіровоградській, Харківській і Чернігівській областях, а також заступників голів ОДА у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Втім, згідно із Конституцією, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, тож у цих випадках остаточне рішення - за Володимиром Зеленським.

Запуск перезавантаження НАЗК

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Раді VIII скликання Наталія Новак була депутатом від БПП

Уряд також тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Наталію Новак. До Верховної Ради попереднього скликання вона потрапила за списком Блоку Петра Порошенка.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", що "перезавантажує" НАЗК.

Раніше НАЗК звернулось до Зеленського із проханням ветувати цей закон, який парламент ухвалив на початку жовтня.

Згідно з законом, на момент призначення урядом тимчасового виконувача обов'язків голови НАЗК, повноваження членів НАЗК та чинного голови достроково припиняться. Таким чином, до призначення нового керівника НАЗК будуть відсутні уповноважені особи.

Також згідно із законом Кабмін упродовж 2 місяців має організувати проведення конкурсу з обрання нового голови агентства.

"А поки - впевнений, навіть протягом цих 2 місяців пані Новак продемонструє якісні результати на користь інтересів нашої з вами країни та зможе суттєво підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу", - написав прем'єр у своєму Facebook.

"Міністр без портфеля" отримає Держстат

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Серед останніх рішень уряду - і перепорядкування Державної служби статистики під управління міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета.

Про це сам урядовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На міністра, це рішення є важливим через те, що одним із його завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (key performance indicators) для всіх ключових органів влади.

"Ми це збираємось робити, в тому числі, на базі Держстату", - пояснив Дмитро Дубілет.

Але крім цього наступного року перед Держстатом стоятиме завдання проведення перепису населення.

"Окрім цього, Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3,4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1,6 млрд грн на рік на підтримку апарату. Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності", - написав міністр.

У програмі діяльності уряду перед Дмитром Дубілетом як міністром Кабінету міністрів стоїть така ціль: "Людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі та досягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів".

Традиційно посаду міністра Кабінету міністрів називали посадою "міністра без портфеля", оскільки у його підпрядкування не було жодного відомства.

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