Як починається рак: вчені досліджують ранню діагностику хвороби

Копирайт изображения Francis Crick Institute

Британські та американські вчені шукають найбільш ранні ознаки раку, щоб мати змогу виявити та лікувати хворобу до її виникнення і розвитку.

Вони планують "народити" рак у лабораторії, щоб побачити, як саме він виглядає "з першого дня".

Це лише один із пріоритетних напрямків досліджень нового Міжнародного альянсу раннього виявлення раку.

Організація Cancer Research UK об'єдналася з університетами Кембриджа, Манчестера, Університетським коледжем Лондона та Стенфордським й Орегонським університетами у США, щоб ділитися ідеями, технологіями та досвідом у цій галузі.

Рання діагностика

Разом вчені мають на меті розробити менш інвазивні тести, на кшталт аналізу крові, сечі та дихального тесту, для моніторингу пацієнтів з високим ризиком, аби удосконалити методи візуалізації для раннього виявлення раку та шукати практично невиявні ознаки захворювання.

Водночас вони визнають, що це схоже на пошуки голки у копиці сіна і дослідження може тривати понад 30 років.

"Фундаментальна проблема полягає в тому, що ми ніколи не можемо побачити, як зароджується рак у людському організмі", - каже доктор Девід Кросбі, керівник досліджень ранньої діагностики у Cancer Research UK.

"На той час, коли його знаходять, хвороба вже існує", - пояснює він.

Копирайт изображения Patrick Harrison, Cancer Research UK Image caption Вчені давно намагаються розробити аналіз крові на рак

Наприклад, дослідники з Манчестера вирощують тканини людських грудей у лабораторії із синтетичними імунними клітинами, щоб побачити, чи можуть вони помітити найбільш ранні, найнезначніші зміни, які можуть призвести до раку.

Професор Роб Брістоу каже, що це схоже на "банк живих тканин поза тілами пацієнтів".

Однак завжди існує небезпека гіпердіагностики, оскільки не усі ранні зміни у клітинах перетворюються на ракові захворювання.

Тож дослідники раку кажуть, що вони мають використовувати точніші методи, а також враховувати гени, з якими народжуються люди, та середовище, в якому вони живуть, щоб визначити унікальний особистий ризик виникнення різних видів раку в людини.

Тільки тоді вони знатимуть, коли необхідно втрутитися.

"Дорога боротьба"

На сьогодні, на думку вчених, дослідження щодо ранньої діагностики були невеликими та розрізненими, їм бракувало можливостей проведення тестування у великих популяціях людей.

Доктор Кросбі заявив, що співпраця "сприятиме колосальним змінам у наших системах охорони здоров'я, змістивши акцент із дорогої боротьби з хворобою на пізніх стадіях на можливість втрутитися на самому початку та забезпечити швидке, економічно ефективне лікування".

Цифри показують, що 98% хворих на рак молочної залози живуть протягом п'яти років і більше, якщо хворобу діагностують на 1-й - найбільш ранній стадії - у порівнянні з 26% на 4-й, найбільш пізній стадії.

Але наразі лише близько 44% хворих на рак молочної залози діагностують хворобу на найбільш ранній стадії.

У Британії існують програми скринінгу раку молочної залози, кишківника та шийки матки для пацієнтів, які досягають певного віку.

Копирайт изображения Rafat Chowdhury Image caption Гіперполяризоване МРТ-сканування може стати ключовим у майбутній діагностиці раку простати

Однак наразі не існує надійних інструментів скринінгу для онкологічних захворювань інших органів, таких як підшлункова залоза, печінка, легені та простата, а це означає, що позитивний прогноз у цих випадках набагато нижчий.

Професор Марк Ембертон з UCL заявив, що розвиток методик візуалізації, на кшталт МРТ, є "тихою революцію", яка може замінити голки, що застосовують для біопсії під час діагностики раку простати.

"Візуалізація бачить лише агресивні клітини, вона оминає непотрібні речі і вирішує питання гіпердіагностики", - сказав він, але попередив, що цей метод є дорогим і потребує часу, і наразі ще не готовий для повноцінного використання.

Наразі тестують більш точні методи, такі як гіперполяризовані МРТ-сканування та фотоакустична візуалізація, де лазерний промінь надходить до пухлини, створюючи звукові хвилі, які аналізують і створюють зображення.

Копирайт изображения Francis Crick Institute Image caption Вчені шукають нові способи діагностики раку простати

Професор Ембертон каже, що наступна мета - побачити, які ракові захворювання можна діагностувати за допомогою такої візуалізації.

В університеті Кембриджа професорка Ребекка Фіцджеральд розробляє сучасний ендоскоп для виявлення передракових уражень у стравоході та товстій кишці.

За її словами, ранній діагностиці не приділяли належної уваги, і деякі тести на рак можуть бути дуже простими і недорогими.

Професорка Фіцджеральд зазначила, що сподівається на співпрацю з колегами з інших країн, щоб розвивати ці ідеї "на всьому шляху - від досліджень до безпосередньої допомоги пацієнтам".

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!